اتفاقية خاصة بالدفع الرقمي للقطاعات التجارية والخدمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- وقعت شركتا الصقور للبرمجيات الأردنية، ومونتي بي العالمية، اتفاقية تعاون لتنفيذ انظمة متقدمة من الدفع الرقمي للقطاعات التجارية والخدمية العاملة بالمملكة، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصقور ( فالكون سوفت)، المهندس هيثم الرواجبة، الذي وقع الاتفاقية مع مدير عام مونتي بي نويل مخيبر، إن الاتفاقية ستمكن الشركات التجارية والخدمية من تطوير أعمالها وتجويد خدماتها المتصلة بأنظمة التحول والدفع الرقمي.

وبين أن الاتفاقية ستتيح للقطاعات التجارية والخدمية خدمة الاستغناء عن آليات الدفع النقدي، ما يؤدي إلى التسهيل على المواطنين والشركات من دون دفع اية كلف اضافية، مؤكدا أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة.

وقال في بيان، اليوم السبت، إن الاتفاقية تشير إلى الخطوات المتقدمة والمتسارعة والملموسة على أرض الواقع التي ينتهجها الأردن لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والمرتكزات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي شددت على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية بالمملكة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز موقع الأردن ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع بالمنطقة.

وبين أن التحول الرقمي أصبح مشروعا أساسيا للأردن كونه يعد ركيزة مهمة لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس الرواجبة إلى أن شركته التي تأسست عام 1997، وتتخذ من عمان مقرا لها، نفذت العديد من مشروعات أنطمه الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي بالعديد من الدول العربية، إلى جانب المشروعات التي نفذتها للشركات المحلية العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

بدوره، أشار مخيبر إلى ان المدفوعات الرقمية بالمملكة شهدت ارتفاعا لافتا بالسنوات الأخيرة، وباتت المملكة من الدول الرائدة في سرعة تنفيذ التحول الرقمي، مؤكدا أن الأردن ستكون بوابة لشركته للوصول لأسواق الدول المجاورة.

ولفت إلى أن شركة مونتي بي المتخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تتبع لمجموعة مونتي القابضة البريطانية، افتتحت مقرها بالأردن عام 2021، نظرا للسمعة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوفر أيدي عاملة مؤهلة ومدربة.

--(بترا)

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02/03/2024 12:23:04