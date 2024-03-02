أمير القصيم يتوج العدل بجائزة صناعة المحتوى

(MENAFN
- Al Watan) توج أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وزارة العدل بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الثالثة؛ وذلك نظير جهودها في نشر الثقافة العدلية وتعزيز الوعي القانوني.
وهنأ الأمير فيصل بن مشعل، الفائزين بالجائزة في فروعها كافة، مؤكدًا أنها تعد حاضنة ومحفزة للمتميزين بصناعة المحتوى الاجتماعي، الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل، ماجد بن محمد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير محتواها بما يحقق وصول رسالة العدالة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب الاتصال؛ ويعزز الوعي بالخدمات العدلية، ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.
وتعد هذه الجائزة الثانية التي تحصل عليها وزارة العدل خلال أسبوع، حيث توجت قبل أيام بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمسار ((إعلام منصات التواصل الاجتماعي))، أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.
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