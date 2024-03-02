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أمير القصيم يتوج العدل بجائزة صناعة المحتوى

3/2/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al Watan) توج أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وزارة العدل بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الثالثة؛ وذلك نظير جهودها في نشر الثقافة العدلية وتعزيز الوعي القانوني.
وهنأ الأمير فيصل بن مشعل، الفائزين بالجائزة في فروعها كافة، مؤكدًا أنها تعد حاضنة ومحفزة للمتميزين بصناعة المحتوى الاجتماعي، الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل، ماجد بن محمد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير محتواها بما يحقق وصول رسالة العدالة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب الاتصال؛ ويعزز الوعي بالخدمات العدلية، ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.
وتعد هذه الجائزة الثانية التي تحصل عليها وزارة العدل خلال أسبوع، حيث توجت قبل أيام بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمسار ((إعلام منصات التواصل الاجتماعي))، أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.

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