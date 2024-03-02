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جوارديولا يؤكد أن النجاح لا يدوم قبل مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد

3/2/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن النجاح في عالم كرة القدم لا يدوم إلى الأبد، مضيفا أنه لا يستطيع ضمان عدم تفوق مانشستر يونايتد على فريقه مستقبلا.
وهناك فجوة كبيرة بين الفريقين حاليا، قبل لقاء الفريقين مساء غد، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن جوارديولا يعتقد أن النجاح بين فرق البريميرليج دوري وله نقطة بداية ونهاية.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس: "في الثمانينيات كان ليفربول، وفي التسعينيات كان يونايتد، والآن فزنا بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 11 أو 12 عامًا".
وأضاف: "خلال 50 أو 60 عاما، لم تكن هناك دولة واحدة يهيمن فيها فريق واحد دائمًا.. سنحاول تمديد هذا قدر الإمكان لسنوات عديدة".
وتابع: "أود أن أقول.. في الأندية الكبيرة عليك أن تفوز، وليس فقط يونايتد. لم يكن سهلا على يونايتد أن يحقق نجاحاً مذهلاً مع السير أليكس (فيرجسون) وهذا ليس بالأمر السهل. أستطيع أن أفهم ذلك.. في السابق في إنجلترا، كانت الأندية الكبيرة تتمتع بمزيد من الصبر، لكن اليوم يواجه الجميع ضغوطًا كبيرة".
وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع ديربي مانشستر بعد سنوات من الخبرة، قال جوارديولا: "كن هادئا، واسترخي، ولا تركز على أشياء كثيرة ولكن فقط على التكتيكات وما عليك القيام به للفوز. لا تتحدث عن العواطف لأنها ستكون هناك".
وأردف: "ذهب يونايتد إلى وولفرهامبتون وهزمهم وامتلك الجودة اللازمة للتغلب على أستون فيلا قبل بضعة أسابيع، يتمتعون بجودة لا تصدق ويصنعون شيئا مميزا".
وواصل: "عندما يلعبون بشكل جيد، فهم جيدون حقًا وقادرون على الفوز بالمباريات. نحن في شهر مارس وقد خسروا مباراة واحدة فقط هذا العام - الأسبوع الماضي على أرضهم (أمام فولهام)".
وعلى صعيد متصل، أكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، أن جناحه الإنجليزي جاك جريليش، لن يكون لائقا لديربي مانشستر، بعد تعرضه لإصابة في اللقاء الأخير أمام لوتون تاون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
وضمن سعيه لثلاثية متتالية غير مسبوقة في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يصطدم مانشستر سيتي بجاره اللدود يونايتد، بعد يوم من حلول ليفربول المتصدّر على نوتنغهام فوريست المهدّد بالهبوط.
وفيما فاز سيتي خمس مرات على يونايتد في آخر ست مواجهات، لا يمكن لرجال جوارديولا التعرّض لأية دعسة ناقصة، في ظل المواجهة المحمومة مع ليفربول وأرسنال على الصدارة.
يبدو ليفربول، المتربّع على الصدارة بفارق نقطة أمام سيتي واثنتين عن أرسنال، في موقع جيّد لتخطي نوتنجهام رغم الاصابات في صفوفه، فيما يختتم أرسنال النهم هجومياً المرحلة بعد غد الإثنين على أرض شيفيلد يونايتد متذيّل الترتيب.
ولن يفرز الديربي بين سيتي ويونايتد مواجهة اسكندنافية بين مهاجم الأول النرويجي إيرلينج هالاند والثاني الدنماركي راسموس هويلوند الذي تعرّض لاصابة عضلية.
وبالتالي لن تكون المهمة الهجومية ليونايتد مفروشة بالورود، مع اصابة هويلوند وتراجع العداد التهديفي لمهاجمه الدولي ماركوس راشفورد الذي اكتفى بخمسة أهداف هذا الموسم.
وحذّر جوارديولا من أن مباراة يونايتد ستكون "مختلفة تماماً" عن الفوز الكبير الأخير على لوتون تاون 6-2 الثلاثاء في الدور الخامس من مسابقة الكأس، وشهدت المواجهة خماسية من المهاجم الفتاك هالاند، فرفع رصيده إلى 27 هدفاً في 30 مباراة هذا الموسم الذي شهد غيابه شهرين بسبب الاصابة.
ويملك هالاند حاسة تهديفية لافتة أمام يونايتد، إذ هزّ شباك "الشياطين الحمر" خمس مرات في آخر أربع مواجهات، بينها ثلاثية (هاتريك) على ملعب الاتحاد الموسم الماضي.
وصحيح ان سيتي، المتوّج خمس مرات بلقب البريميرليج في آخر ست سنوات، ينتظره برنامج معقد أمام ليفربول، نيوكاسل وأرسنال، إلا ان أي مطب سيكون قادرا على تخطيه بسلاسة بحال كان هالاند في يومه.
ورغم الاصابات التي أمطرت صفوفه، ما يزال ليفربول قادراً على تحقيق الانتصارات والاحتفاظ بالصدارة.
سجّل الويلزي اليافع لويس كوماس (18 عاماً) في أولى مبارياته مع "الحمر" وأضاف اليافع الآخر جايدن دانس ثنائية خلال الفوز على ساوثامبتون 3-0 على ملعب أنفيلد منتصف الأسبوع في مسابقة الكأس.
جاء الفوز بعد أيام قليلة، من احراز ليفربول لقب كأس الرابطة بشق الانفس على تشلسي في نهاية الشوط الثاني الإضافي، من رأسية لقلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك.
ويحلم مشجعو ليفربول بموسم مكتمل قد ينتهي برباعية تاريخية، تكون مسك ختام مشوار مدربه الألماني يورجن كلوب.
وقال كلوب الذي سيرحل في نهاية الموسم ان فريقه يجني ثمار أسلوب معتمد في النادي، وأضاف: "هذا مميّز.. وهو غريب بالنسبة لي أيضاً.. لم يسبق لي أن لعبت مع هذا العدد من اليافعين وتمكنت من تحقيق الفوز. بصراحة، هذه تجربة لافتة حقاً".
ويبدو آرسنال في موقع صلب لتخطي مضيفه شيفيلد يونايتد الذي فاز ثلاث مرات فقط في 26 مباراة.
وكان آرسنال قد حقق في هذه الفترة من الموسم الماضي سلسلة جميلة وضعته في طليعة المرشحين لاحراز اللقب والتتويج للمرة الأولى منذ 2004.
لكن فريق شمال لندن عاش سلسلة من النتائج السلبية تزامناً مع صحوة رائعة لسيتي الذي احتفظ بلقبه بفارق خمس نقاط عن "المدفعجية".
وبعد تسجيله 25 هدفاً في آخر ست مباريات في الدوري، يملك آرسنال أكبر فارق أهداف في الدوري وثاني أقوى هجوم وراء ليفربول (63-62).
توزّعت الأهداف بين لاعبي المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، لكن نقطة الثقل هجومياً تمثلت بالدولي بوكايو ساكا، صاحب سبعة أهداف في آخر خمس مواجهات في الدوري.
وحث أرتيتا لاعبيه على أن يكونوا "أكثر شراسة" أمام خصومهم كي لا يتكرر تراخي الموسم الماضي. -(وكالات)

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