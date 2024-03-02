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الهلال يعلن سفر نيمار لاستكمال علاجه في البرازيل.. هل سيعود؟

3/2/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الهلال السعودي، عن سفر نيمار دا سيلفا إلى البرازيل من أجل التعافي من إصابته، حيث يُعاني من قطع في الرباط الصليبي.


وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي:“البرازيلي نيمار جونيور يغادر إلى البرازيل وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر أبريل المُقبل”.

وكان البرازيلي قد أصيب خلال مواجهة البرازيل والأوروجواي في منتصف أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف قبل أن يجري عملية جراحية في موضع إصابته.

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