الهلال يعلن سفر نيمار لاستكمال علاجه في البرازيل.. هل سيعود؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الهلال السعودي، عن سفر نيمار دا سيلفا إلى البرازيل من أجل التعافي من إصابته، حيث يُعاني من قطع في الرباط الصليبي.
وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي:“البرازيلي نيمار جونيور يغادر إلى البرازيل وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر أبريل المُقبل”.
وكان البرازيلي قد أصيب خلال مواجهة البرازيل والأوروجواي في منتصف أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف قبل أن يجري عملية جراحية في موضع إصابته.
MENAFN02032024000072011014ID1107926146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.