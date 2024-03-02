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إبراهيم دياز يقترب من تمثيل المغرب

3/2/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، أن إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى منتخب المغرب، كونه لم يصله أي اتصال من إسبانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن مهاجم نادي العاصمة الإسبانية يمكن أن يختار منتخب المغرب، خاصة مع إصرار المنتخب الإفريقي على ضمه، بينما لم يصله بعد أي اتصال من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضاف التقرير: قرر دياز الحصول على الجنسية المغربية قبل عدة أشهر، حتى يكون جاهزا للانضمام إلى المنتخب الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

يذكر أن والد دياز "24 عاما" من مليلية والأم من ملقة، وشارك اللاعب مع منتخبات المراحل السنية لإسبانيا ويملك مباراة دولية واحدة في رصيده على مستوى المنتخب الأول.

وذكرت "ماركا": لم يتصل دي فوينتي، مدرب إسبانيا، بدياز رغم أنه يعلم باهتمام منتخب المغرب بنجم ريال مدريد الذي يتألق مع الفريق الإسباني، ويأمل العديد من المشجعين الإسبان أن يكون دياز ضمن قائمة إسبانيا في شهر مارس المقبل، للمشاركة في مباراتين وديتين ضد البرازيل في مدريد وكولومبيا بلندن.

وسجل دياز 4 أهداف في الدوري الإسباني، وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الملك وآخر في السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

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