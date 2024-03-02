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الاتحاد السعودي يطلق هوية استضافة مونديال 2034

3/2/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والتي تحمل شعار "معا. ننمو"، كما تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

ويأتي ذلك بعد إعلان السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة المونديال.




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