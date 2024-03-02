الاتحاد السعودي يطلق هوية استضافة مونديال 2034
التاريخ
3/2/2024 2:21:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والتي تحمل شعار "معا. ننمو"، كما تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.
ويأتي ذلك بعد إعلان السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة المونديال.
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