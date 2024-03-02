زوجة نجم الأرجنتين تسرق قميصه وتبيع ميداليته

MENAFN - Alghad Newspaper)ولعب بالاسيوس ما مجموعه 47 دقيقة في كأس العالم الماضية موزعة على 3 مباريات ليتوج بعدها رفقة "ألبيسيليستي" بكأس العالم الثالثة في تاريخ الأرجنتين ويحتفظ بميدالية البطولة وقمصانه التي خاض المباريات بها، إلا أن شريكته يسكا فرياس مسحت تلك الذكريات ثمينة وباعت المقتنيات القيمة.وكان بالاسويس وفرياس انفصلا في العام الماضي إلا أن ذلك لم يوقف الشقراء من مواصلة عملها ببيع مقتنيات شريكها لتعويض المتطلبات المادية من أجل شقتها في الأرجنتين.

ويسير بالاسيوس نحو الطلاق من زوجته بعد قيامها ببيع مقتنياته، واعترفت فرياس أنها باعت قميص فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال 2022 وميداليته الذهبية الخاصة بالأبطال.



وأرفقت فرياس منشورا على موقع "إنستغرام" لمقتنيات زوجها إلى جانب الشخص الذي اشتراها، أوضحت أسبابها لجهة إعلامية أرجنتينية تدعى "إل تريسي" قائلة: هو لا يريد إكمال سداد الأقساط الخاصة بشقته في تيغري لأنه لا يعلم إذا كان سيملكها أم لا.



وتنوي فرياس إكمال بيع مقتنيات وقمصان زوجها لتغطية الديون على سكنها في الأرجنتين: أريده أن يوقع على ورقة الطلاق، ما أطلبه منه هو ما هو ملكي ولست أطالبه بممتلكاته في ألمانيا"، قبل أن تلقي فرياس قنبلة بقولها: من الأفضل له أن أبقى ساكتة، هناك بعض الأشياء عن المنتخب الأرجنتيني التي لم أقلها بعد".



بالاسيويس وفرياس التقيا المرة الأولى في عام 2018 قبل أن يتزوج ابن الـ25 من عارضة الأزياء التي تكبره بخمسة أعوام في 2021 إلا أنهما انفصلا في أبريل من العام الماضي.