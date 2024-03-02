ميسي ينفي قصة ابنه والأكاديمية

MENAFN - Alghad Newspaper)ونشرت "ميركادو ديبروتيفو" عن ميسي قوله لأن العديد من الأكاديميات تواصلت معي للتعاقد مع ابني ماتيو إلا أني سجلته في إحداها في ميامي، يمتلك موهبة وأعتقد أن طريقة لعبه تشبه طريقتي عندما كنت صغيرا.

إلا أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات فند التصريح عبر موقع "إنستغرام" قائلا: غير صحيح، لم أقل هذا أبدا.



وكان ميسي قد تحدث عن مستقبل أبنائه في عدد من المقابلات السابقة قائلا حينها: من جانب أتمنى أن يحبوا كرة القدم ويستمروا في ذلك، ولكن من جانب آخر أعلم أنها رياضة صعبة جدا ولا يمتلك الجميع الفرصة أو الإمكانية لأن يكونوا محترفين.