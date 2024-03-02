Saturday, 02 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسي ينفي قصة ابنه والأكاديمية

3/2/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيقة امتلاك نجله ماتيو موهبته في كرة القدم، موضحا أنه لم يدل بأي تصريح لجهة إعلامية حول مستقبل ابنه.
ونشرت "ميركادو ديبروتيفو" عن ميسي قوله لأن العديد من الأكاديميات تواصلت معي للتعاقد مع ابني ماتيو إلا أني سجلته في إحداها في ميامي، يمتلك موهبة وأعتقد أن طريقة لعبه تشبه طريقتي عندما كنت صغيرا.

إلا أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات فند التصريح عبر موقع "إنستغرام" قائلا: غير صحيح، لم أقل هذا أبدا.

وكان ميسي قد تحدث عن مستقبل أبنائه في عدد من المقابلات السابقة قائلا حينها: من جانب أتمنى أن يحبوا كرة القدم ويستمروا في ذلك، ولكن من جانب آخر أعلم أنها رياضة صعبة جدا ولا يمتلك الجميع الفرصة أو الإمكانية لأن يكونوا محترفين.

MENAFN02032024000072011014ID1107926141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث