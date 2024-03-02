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الفحيص يتقدم على الأرثوذكسي في سلسلة نهائي سلة الناشئات

3/2/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حسم فريق الفحيص المواجهة الأولى من سلسلة نهائي دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (51-42)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من السلسلة، التي يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.

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