الفحيص يتقدم على الأرثوذكسي في سلسلة نهائي سلة الناشئات

الفحيص يتقدم على الأرثوذكسي في سلسلة نهائي سلة الناشئات
التاريخ
3/2/2024 2:21:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حسم فريق الفحيص المواجهة الأولى من سلسلة نهائي دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (51-42)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من السلسلة، التي يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
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