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الملاكمة يبدأ مشواره ببطولة العالم المؤهلة للأولمبياد اليوم

3/2/2024 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يبدأ المنتخب الوطني للملاكمة اليوم مشواره في بطولة العالم، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي ستقام في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية حتى الحادي عشر من شهر آذار (مارس) الحالي.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، القرعة الخاصة بجميع الأوزان المشاركة في البطولة، إذ يشارك في البطولة 399 ملاكما و233 ملاكمة من 114 دولة، بعد إجراء المشاركين عمليتي الميزان والفحص الطبي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
وأكد سكوت أن المنتخب وصل للجاهزية الفنية المطلوبة لخوض بطولة العالم، والظفر بأحد المراكز المؤهلة للأولمبياد، بعد خوض المنتخب عدد من اللقاءات التدريبية مؤخرا.
وخاض المنتخب مؤخرا معسكرا تدريبيا في إسبانيا، تخلله عدد من المواجهات الودية، بمشاركة لاعبين من 11 دولة، وهي إسبانيا، فلسطين، أوزبكستان، بورتوريكو، قرغيزستان، الفلبين، الهند، المكسيك، تركيا، تايلاند والبحرين، كما أقام معسكرا آخر مطلع العام الحالي في كوبا للهدف ذاته.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد، حيث يتأهل اللاعبون المتأهلون للدور نصف النهائي عن كل وزن بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن تقام تصفيات أخرى في تايلاند من 26 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل ميدالية أولمبية أولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين عن كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين للوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.

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