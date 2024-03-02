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المنتخب الأولمبي يتعرف على هوية منافسيه بغرب آسيا اليوم

3/2/2024 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - ينتظر المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم، تحديد هوية منافسيه في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر اذار (مارس) الحالي.
وستقام مراسم القرعة في مقر اتحاد غرب آسيا بعمان بحضور الأمين العام خليل السالم ومندوبين عن المنتخبات المشاركة، وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على "يوتيوب"، حيث سيتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وبعد ذلك سينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.
ويشارك في منافسات البطولة 8 منتخبات هي الأردن والسعودية والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبية لدعوة اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة، في إطار اهتمام اتحاد غرب آسيا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بتوسيع رقعة المشاركات وإفساح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
وينتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، والذي يضم كلا من أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، بعد ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين في التاسع من الشهر الحالي، ليبدأ في تحضيراته بعد ذلك بيوم أو يومين من خلال معسكر داخلي وتدريبات يومية في الجانبين الفني البدني، قبل السفر للسعودية بحثا عن تجربة فنية غنية، عبر مواجهات مع منتخبات تملك إمكانيات عالية.
ومنحت مشاركة منتخبات مصر وأستراليا وكوريا الجنوبية البطولة رونقا مميزا وإضافة قوية من الناحتين الفنية والبدنية، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الإثارة والمتعة والتنافس بين المنتخبات على اللقب.
وتعد البطولة فرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، للتحضير للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف الى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
وأعطى الإنجاز الآسيوي لمنتخب "النشامى" أملا كبيرا في إضافة إنجاز جديد من خلال المنتخب الأولمبي، على الرغم من صعوبة المهمة بوجود منتخبات آسيوية قوية، تملك طموحات مشابهة وتضم لاعبين مميزين حققوا إنجازات سابقة، وهناك عيون آسيوية وعربية ترصد لاعبي المنتخب من أجل التعاقد معها خلال فترات القيد المقبلة، وهذا يتطلب من نجوم المنتخب وجهازه الفني تقديم أفضل العروض الفنية في البطولتين.
ويملك أبو زمع الذي كان حاضرا مع المنتخب الأول في منافسات البطولة القارية، وساهم مع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في تحقيق الإنجاز الأردني الكبير، خيارات فنية واسعة في ظل الأسماء الشابة المبدعة المتاحة أمامه والتي حصلت على فرصتها في خوض مباريات دوري المحترفين، لكن أبو زمع شكا في الوقت ذاته من عدم الحصول لاعبين على عدد من دقائق لعب جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نصائح للاعبي المنتخب الأولمبي بالتوجه للعب مع أندية غير منافسة والابتعاد عن أندية المقدمة التي تزخر باللاعبين والمحترفين الأجانب، فيما تبدو فرصة مشاركاتهم مع الأندية الأخرى أفضل وتمنحهم مزيدا من الخبرة والإمكانيات الفنية.
وتضم قائمة المنتخب السابقة كلا من اللاعبين مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، مهند أبو طه، فيما يغيب أمين الشناينة عن منافسات البطولة يسبب الإصابة.
ويحمل المنتخب الوطني لقب النسخة الثانية والتي جرت في السعودية العام 2021، تحت قيادة المدير الفني أحمد هايل، بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

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