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هل يجب أن تغسل وجهك يوميا؟

3/2/2024 2:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غسل الوجه وتنظيفه بشكل يومي من مسلتزمات النظافة الشخصية، وأحد الطرق المهمة للحفاظ على بشرة صحية، بيد أن المبالغة في ذلك قد يؤدي إلى نتائج عسكية، بحسب موقع "هيلث " الطبي.

وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية، ستيفاني ساكستون دانيلز، يلعب تنظيف الوجه دورًا مهمًا في إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة والمكياج والمواد التي تسد المسام والغدد.

لكن إذا كنت قد نظفت وجهك في الليلة السابقة، فهل تحتاج حقًا إلى القيام بذلك مرة أخرى في الصباح؟..

عندما يتعلق الأمر بعدد المرات التي يجب على الشخص تنظيف بشرته فيها، فلا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد الأمر على نوع البشرة، وفقا لطبيبة الأمراض الجلدية، كارولين ستول.

فبالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من البشرة المعرضة لحب الشباب أو البشرة الدهنية، قد يكون غسل الوجه وتنظيفه مرتين يوميًا مفيدًا.

وأوضحت ستول أن غسل الوجه صباحاً "يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، التي يمكن أن تسد المسام"، لافتة إلى أن ذلك يعد أيضا طريقة جيدة للتخلص من بقايا منتجات العناية بالبشرة.

وأوضحت الأخصائية في جراحة الأمراض الجلدية، الدكتورة ستايسي تول، أن التخلص من الأوساخ وزيوت الجلد وغيرها في الصباح "يقلل من احتمالية انسداد المسام وحدوث الطفح الجلدي".

وقالت إن التنظيف الصباحي يمكن أن يمنع أيضًا تراكم خلايا الجلد التي قد تؤدي إلى مظهر باهت أو غير صحي.

وتابعت: "حتى لو كنت تغسل وجهك في الليل، فمن المحتمل أنك لا تغير أغطية الوسادات كل ليلة، لذلك ستتراكم الأوساخ على بشرتك".

"ليس ضروريا للجميع"

على الرغم من أن تنظيف الوجه في الصباح يمكن أن يحسن صحة الجلد لدى بعض الأشخاص، فإنه ليس ضروريًا للجميع، إذ ترى ستول أن الناس الذين يعانون من حساسية الجلد أو حالات الجلد الالتهابية مثل الأكزيما ومرض العد الوردي والصدفية، قد يجدون أن التنظيف مرتين يوميًا يسبب الجفاف الشديد.

وأوضحت: "من المهم عدم المبالغة في ذلك لأن تجريد الجلد من الدهون الطبيعية التي يتم إنتاجها بين عشية وضحاها يمكن أن يضر بوظيفة حاجز الجلد، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للتهيج".

وأضافت ساكستون دانيلز أن غسل الوجه كثيرًا يمكن، في بعض الحالات، أن يتسبب في تعطيل ميكروبيوم الجلد (الميكروبات المفيدة)، وتفاقم الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد حول الفم أو زيادة الحساسية في البشرة.

وفي الواقع، بالنسبة لمعظم الناس، فإن مجرد تنظيف الوجه قبل النوم يجب أن يكون كافياً، بحسب الأطباء والخبراء.

وإذا كان الشخص يريد تجربة تقليص روتين غسل الوجه، فلا تزال هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجديد بشرته في الصباح، إذ يمكن الاكتفاء بغسله بلطف بالماء فقط بعد الاستيقاظ، كما توصي ستول.

وقالت على وجه الخصوص: "بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بشرة حساسة أو جافة، فإن استخدام الماء دون منظف في الصباح قد يكون كافياً، ولن يزيل أي من الدهون الواقية التي تساعد على دعم حاجز بشرتك".

وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية أو أولئك الذين يتطلعون إلى إزالة منتجات العناية بالوجه أو بقاياه من الليلة السابقة، فإن التنظيف بماء "الميسيلار" في الصباح يمكن أن يكون مفيدًا.

وتشمل الخيارات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، الرذاذ المرطب أو التونر أو مناديل الوجه المبللة مسبقًا، والتي يمكن أن تنعش البشرة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى تنظيف كامل.

وعندما تبحث النساء عن منظف للوجه – سواء كان ذلك للاستخدام مرة أو مرتين يوميًا – فمن المهم اختيار المنتج الأكثر ملاءمة لنوع بشرتهن واحتياجاتهن، كما تقول ستول.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت بشرتك حساسة أو جافة، ففكري في استخدام منظف للوجه غير صابوني، مثل سيتافيل اللطيف على البشرة وغير المعطر.

ومن المهم بشكل خاص استخدام هذه المنتجات اللطيفة إذا قررت تنظيف وجهك في الصباح، فهي يمكن أن تساعد في دعم حاجز الجلد ولن تترك البشرة مشدودة أو جافة، كما ترى ستول.

وعند وضع روتين للعناية بالبشرة، هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

نوع البشرة : حددي نوع بشرتك لاختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتك، فقد تتطلب أنواع البشرة الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة منتجات ومكونات مختلفة.

التنظيف : تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تنظيف وجهك في الصباح، فبعض الناس قد يفضلون منظف لطيف، بينما قد يستخدم الآخرون بدائل مثل المناديل المبللة أو الاكتفاء بالماء.

واقي الشمس : ضعي واقي الشمس في الصباح للمساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومنع الشيخوخة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وبالتالي يجب شراء واقيات الشمس التي توفر تغطية واسعة النطاق بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى.

الأمصال والعلاجات: فكري في استخدام أمصال أو علاجات محددة مثل أمصال فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد، والتي يمكن أن تستهدف مشاكل جلدية معينة مثل الخطوط الدقيقة وتغير اللون وفرط التصبغ.

ولاتنسى استشارة الطبيب المختص في كل النصائح السابقة لتفادي أي مشاكل صحية أو أمراض متعلقة بالجلد.

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