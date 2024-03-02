لماذا يصاب الأطفال حديثو الولادة بانتفاخ البطن؟.. الأمر يتعلق بالأم



وباعتبار أن طفلك لا يملك اللغة اللازمة لوصف الألم الذي يُصاحبه عند الانتفاخ، سيقول لك إنه يُعاني من آلام في البطن، أو أن معدته تؤلمه، لذا إذا لاحظتِ أن معدة طفلك صلبة، أو إذا كان يشكو من آلام في البطن وبدا لك أنه منتفخ، فكّري في أن أحد الأسباب المحتملة أنه مصاب بانتفاخ البطن.



فماذا يعني انتفاخ البطن عند الأطفال؟ وما أسبابه؟ ومتى يكون انتفاخ البطن لدى طفلك خطيراً؟



أسباب انتفاخ البطن عند الأطفال

لتحديد سبب انتفاخ البطن لدى طفلك تحتاجين أولاً إلى تحديد ما إذا كان بطن طفلك منتفخاً بالفعل، حيث يُخرج الأطفال الذين يُعانون من الانتفاخ الغازات بشكل متكرر من 6 إلى 20 مرة في اليوم.

وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لبطن الطفل المنتفخ، وفقاً لموقع parents:



ابتلاع طفلك للهواء

قد يُسبب ابتلاع طفلك لهواء إضافي بعض المشاكل له في الجهاز الهضمي.

وتشمل أعراضُه:

– الانتفاخ

– التجشؤ أو انتفاخ البطن

– الألم في البطن أو الشعور بعدم الراحة



ويعود ذلك إلى أن بعض الأطفال لديهم عادة عصبية، تتمثل في ابتلاع المزيد من الهواء عندما يشعرون بالقلق، في حين قد يتعرض أطفال آخرون لبلع الهواء وهم يمضغون العلكة، أو يمصون الحلوى الصلبة، أو يتناولون المشروبات الغازية.



طفلك مصاب بالإمساك

لا شك أن العديد من الآباء يعانون من مشكلة الإمساك لدى أطفالهم، وهذا السبب من أسباب انتفاخ البطن لدى الأطفال من السهل معرفته، خاصةً إذا كان الطفل في عمر يسمح له باستخدام الحمام بمفرده.



قد يمتنع الأطفال عن استخدام الحمام لأنهم لا يشعرون بالراحة عند الدخول لحمام المدرسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حركات الأمعاء المؤلمة، والإمساك، وبطن صلب منتفخ.



وتتضمن بعض العلاجات البسيطة لمنع الإمساك الذي يسبب انتفاخ البطن ما يلي:

– جعل طفلك يتناول المزيد من الألياف مثل الحبوب الكاملة والتوت والبازلاء

– قدمي الكثير من الماء لطفلك لتبقيه رطباً

– ساعدي طفلك على البقاء نشيطاً حتى يتحرك الطعام الذي يتناوله بشكل أفضل عبر الأمعاء

– اجعلي طفلك يلتزم بروتين أكل، لمساعدته بشكل طبيعي في إنشاء جدول للحمام يساعده على التخلص من غازات البطن، حيث تُعد الغازات المعوية المفرطة أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للانتفاخ لدى الأطفال، والناجمة عن عدم تحمل الطعام.



عدم تحمّل اللاكتوز

بحسب موقع kidshealth، فإن أحد الأسباب التي ينتج عنها انتفاخ بطن الطفل هو عدم تحمله للاكتوز، ويعني ذلك عدم القدرة على هضم السكر الطبيعي الموجود في الحليب بشكل صحيح.



وعادةً ما تحدث بداية عدم تحمل اللاكتوز خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ولكن قد يكون من الصعب تحديدها، لأن الأعراض- بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإسهال- قد لا تظهر سوى بين الـ6 والـ10 سنوات.



ومن أكبر الأسباب لعدم تحمل اللاكتوز منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، لكن الكثير من الأطعمة المصنعة تحتوي أيضاً على اللاكتوز، وقد تسبب انتفاخاً عصيباً لبطن طفلك.



بعض الأطعمة التي يجب الحذر منها حتى لا تسبب لطفلك هذه المشكلة تشمل:

– حبوب الإفطار

– الوجبات الخفيفة

– المعجنات مثل الفطائر والكعك

إذا كنتِ تشكّين في عدم تحمل طفلك للاكتوز تحدثي مع طبيب الأطفال الخاص به، للحصول على تشخيص سريري لمشكلته.



في معظم الأحيان يقترح الأطباء استبعاد منتجات الألبان من نظام طفلك الغذائي، ثم إضافتها تدريجياً مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير، وما هي الكمية التي يمكن لطفلك تحملها، وقد يقوم الطبيب أيضاً بإجراء اختبار تنفس الهيدروجين قبل وبعد تناوله للاكتوز.



ولكن إذا حولت نظام طفلك إلى نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، فتأكدي من توفير ما يكفيه من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل السلمون والسردين والقرنبيط واللفت، حتى تحافظي على احتياجات جسمه بشكل جيد.



صعوبة هضم بعض الأطعمة

قد يؤدي النظام الغذائي لطفلك إلى زيادة الغازات والانتفاخ في بطنه، ويشمل ذلك بعض الكربوهيدرات التي لا يتم استقلابها بسهولة في جسمه مثل الفركتوز (الموجود في العديد من الفواكه والخضراوات)، لذا ضعي في اعتبارك أن عصير الفاكهة أو المشروبات الغازية أو الحلوى أو العلكة قد تسبب انتفاخ البطن، ناهيك عن الأطعمة الدهنية وهي سبب شائع آخر

ولتحديد هذا السبب ينصح الأطباء الآباء بتقديم أنواع الخضراوات لأطفالهم واحدة تلو الأخرى، لمعرفة أي منها يسبب أعراض انتفاخ البطن، وبمجرد تحديد الطعام الذي يسبب انتفاخ البطن لدى طفلك يمكنك تجنبه، بالإضافة لذلك حاولي أيضاً تشجيع طفلك على مضغ الطعام جيداً، وتجنب الأنشطة المجهدة بعد الأكل، وشرب الماء بدلاً من العصير.



متلازمة القولون العصبي (IBS)

غالباً ما تُعتبر متلازمة القولون العصبي (IBS) مشكلة للبالغين، لكن العديد من الأشخاص المصابين بالقولون العصبي ظهرت عليهم أعراض عندما كانوا أطفالاً.



بعض الأطعمة المناسبة للأطفال هي مسببات شائعة للإمساك أو الإسهال المرتبط بالقولون العصبي، مثل الحليب والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز والوجبات الخفيفة المصنعة والشوكولاتة.



يمكن أن تشمل العلامات الشائعة لمرض القولون العصبي لدى الأطفال ما يلي:

– الإسهال و/أو الإمساك

– آلام البطن المزمنة

– الانتفاخ والغازات والغثيان

– مخاط في البراز

– دوخة



لمساعدة طفلك على تجاوز انتفاخ البطن الناتج عن إصابته بمتلازمة القولون العصبي، تحدثي إلى طبيبه لتشخيص إصابته بهذا المرض بشكل رسمي، ومن ثم سوف يساعدك اختصاصي التغذية على اكتشاف التغييرات الغذائية التي يمكن أن تخفف الأعراض لدى طفلك.



في بعض الحالات قد يكون الأمر بسيطاً، مثل إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي لطفلك، كما قد يوصيك الطبيب أيضاً باتباع نظام غذائي منخفض السكريات لتقليل أعراض القولون العصبي، مثل القمح والتفاح والكمثرى والخوخ والعدس والحليب واللبن والجبن والعسل.



متى يكون انتفاخ البطن خطيراً؟

إذا كان بطن طفلك منتفخاً فلا تقلقي، فرغم أن شعور الانتفاخ غير مريح فإنه نادراً ما يكون خطيراً.

ومع ذلك، يجب عليك مراجعة طبيب الأطفال إذا أصبح الانتفاخ يحدث بشكل دوري، تحدثي أيضاً مع طبيب طفلك إذا كان الانتفاخ مصحوباً بأعراض أخرى مثيرة للقلق.

أما إذا كنتِ تحرصين على التزام طفلك بنظام غذائي صحي ولم يتحسن طفلك، أو إذا كان يعاني من أعراض أخرى مثيرة للقلق مثل البراز الدموي، أو انخفاض الشهية، أو القيء المتكرر، أو الدوخة، أو الشحوب، أو الألم الشديد، فعندها تحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بك.



وفي النهاية، يبقى من المهم مراجعة الطبيب إذا استمرت أعراض انتفاخ البطن لدى طفلك أو تفاقمت، حيث يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في تحديد السبب وتقديم العلاج المناسب له.



كما ينبغي توفير بيئة هادئة وداعمة للطفل، وتوفير التغذية السليمة والمنتظمة له، ناهيك عن الحرص على ممارسته للنشاط البدني المنتظم، وتذكَّري أن الوقاية تلعب دوراً مهماً في تجنب مشاكل الهضم.