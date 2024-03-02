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فستان من توقيع كريستيانو رونالدو.. جورجينا تصدم أسبوع الموضة في باريس!

3/2/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، "صديقة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في "أسبوع الموضة" بالعاصمة الفرنسية باريس.


جورجينا تعيش مع رونالدو، في العاصمة السعودية الرياض؛ منذ توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى النصر، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في يناير 2023.


وشاركت جورجينا، في عرض "أسبوع الموضة" بباريس؛ حيث قامت بارتداء فستانًا باللون الأحمر، يحمل الرقم "7" واسم رونالدو.




كما حمل الفستان الذي عرضته صديقة كريستيانو رونالدو، على الحاضرين في "أسبوع الموضة"، توقيع الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.




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