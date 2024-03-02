فستان من توقيع كريستيانو رونالدو.. جورجينا تصدم أسبوع الموضة في باريس!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أثارت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، "صديقة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في "أسبوع الموضة" بالعاصمة الفرنسية باريس.
جورجينا تعيش مع رونالدو، في العاصمة السعودية الرياض؛ منذ توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى النصر، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في يناير 2023.
وشاركت جورجينا، في عرض "أسبوع الموضة" بباريس؛ حيث قامت بارتداء فستانًا باللون الأحمر، يحمل الرقم "7" واسم رونالدو.
كما حمل الفستان الذي عرضته صديقة كريستيانو رونالدو، على الحاضرين في "أسبوع الموضة"، توقيع الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.
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