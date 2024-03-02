Saturday, 02 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيئتي لا تحزني للفقير.. رصد لأشكال تلوث البيئة بلغة سردية

3/2/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ضمن سلسلة سرد وشعر؛ صدر عن وزارة الثقافة مسرحية بعنوان "بيئتي لا تحزني"، للمؤلفة عالية سليم الفقير.
كتب مقدمة للكتاب الشاعر مشهور المزايدة، الذي يقول: تركز المسرحية في احداثها على تقديم صور من أشكال التلوث وإيراد بعض آثاره السلبية في قالب كوميدي تراجيدي في آن معا. ولكن حين وصلت العقدة ذروتها، بدأت المشكلة بالحل، واستطاعت بطلة المسرحية أم سالم أن تقنع الجميع بالتعاون من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار".
ويشير إلى أن هذه المسرحية اتكأت على الخيال البسيط المنطقي، فما ورد في القصة من خيال جاء بشكل قابل للإقناع؛ فقد جعلت الفقير الببغاء وسيلة للتخاطب بين الإنسان والحيوان، وبنت القصة على أسلوب التداخل بين الأحداث التي يتم استرجاعها عند الحاجة كلما انتقلنا من مشهد إلى آخر.
ويقول إنه قرأ المسرحية بنهم ووجدها مشوقة مرصوفة بلغة جميلة، وفيها الكثير من مواطن الحكمة، وفيها بناء قصصي راوح بين السرد الذي جاء على لسان الراوي، والحوار الذي جاء عبر تناغم أبطال المسرحية وتفاعلهم وشخوص المسرحية، مبينا أن الهدف من هذه المسرحية هو تقدم رسالة للمجتمع، بطريقة غير مألوفة، تدعوهم فيها إلى المحافظة على بيئة آمنة نقية، خالية من جميع اشكال التلوث.
يتحدث المشهد العام للمسرحية عن قرية تمثل بداية حقبة السبعينيات من القرن العشرين، وفي الأمام ويظهر بابُ منزل قديم، موقد نار عليه دلة قهوة وقطع من أغصان الأشجار، وبساط قديم.
وهناك في الجوار باب آخر يظهر على جانب الطريق. حيث تطلع الشمس، ويُسمعُ صياح الديك، يخرجُ أبو عبدالله من المنزل وينادي: يا أم عبدالله، استيقظي، وأيقضي الأولاد أمامنا أعمال كثيرة، قومي ووحدي الله. وتخرج أم عبدالله من المنزل وهي تتثاؤب وتقول: صباح الخير يا أبا عبدالله، لماذا لم توقظني باكرا؟".
وتشتمل سلسلة الفكر والمعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، على خمس سلاسل، متطورة وعصرية تطلقها وزارة الثقافة الأردنية، لتسد من خلالها النقص في المكتبة المحلية والعربية من منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة فجاءت سلسلة فكرة ومعرفة التي تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي.
وتهدف سلسلة الفلسفة للشباب إلى تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة واستخدامها نقديا لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة وسلسلة الكتاب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة.
اما سلسلة سرد وشعر، فتعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة المغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، فيما تختص سلسلة شغف بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعرا ونثرا، وتراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.
أهدت الفقير المسرحية إلى والدتها ووالدها وزوجها وأولادها، وإلى أصحاب السواعد السمراء الذين زرعوا السهل والجبل، وإلى الطلبة والمدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التي تحقق نهضة الوطن، ومسيرة العطاء والنماء، لتستمر بيئتنا المعنوية والمادية الأجمل، والأبهى، والأنقى، في ظل عالم يموج بالإسراف في استنزاف هذه الموارد.

MENAFN02032024000072011014ID1107926131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث