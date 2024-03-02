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فريق وراء الستارة يجسد قضايا مجتمعية حيوية على خشبة المسرح

3/2/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد عمان- قدم فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية مسرحية "وراء الستارة"، والتي تمثل عملا فنيا مميزا يسلط الضوء على عدة محاور مجتمعية حيوية، وذلك في مركز هيا الثقافي.
يأتي هذا العمل المسرحي من فكرة وإخراج ميسم ناصر، بالإضافة إلى المستشار الفني المخرج عمران العنوز، وكتب النص يوسف ناجي، وتولى تأليف الموسيقى سليمان أبو عبدون.
ويعد الحوار الاجتماعي الذي يتخذ من مجموعة الممثلين شكلًا متجانسا ومتنوعا أحد أبرز الجوانب التي تبرزها المسرحية، وتجعلها تتفاعل مع مشاعر وآراء الجمهور بشكلٍ قوي.
ومن بين المشاركين في هذا العمل الفني، يبرز نشأت جميل الحصان إلى جانب حمزة محمود الحطاب ودانة أبو داهوك وسامي أبو داهوك وإيناس الأنصاري ويزن الحواجري وعبادة العزة وقصي غانم العوري وملاك السنجلاوي وعبدالله أشرف الحواجرة وإبراهيم طلب مسلم وأمير يوسف ومحمد مطاوع وأحمد جلال البقور ويوسف الفاعور وبندر النافع وورد نصار وأمين الوحيدي وأحمد الخطيب وإيهم العايدي وبراء شريم وإيسر أبو صيام ومروى الفاعوري وأحمد مازن سليمان. هؤلاء الفنانون والممثلون يجسدون تشكيلة متنوعة من الشخصيات والأدوار التي تعكس الحياة والتحديات التي يواجهها أفراد المجتمع.
تتناول مسرحية "وراء الستارة" مجموعة من القضايا المهمة في المجتمع، بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث يُظهر العمل الفني كيف يؤثر هذا النوع من العنف على حياة الناس وكيف يمكن التغلب عليه بواسطة التضامن والتعاون.
كما تسلط المسرحية الضوء على دور القيادة للمرأة وقدرتها على تحقيق التغيير في المجتمع من خلال مواجهة التحديات وتحفيز الآخرين على الانخراط في الحوار والعمل البناء.
الى جانب ذلك، تتناول المسرحية أيضا موضوع دمج الأقليات في المجتمع المحلي، حيث تظهر الشخصيات المختلفة وهم يتعايشون ويتعلمون من بعضهم البعض، مما يؤكد على أهمية التعايش السلمي والتفاهم بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلاف الخلفيات والثقافات.
ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية "وراء الستارة" في عدة محافظات، قبل أن يكون العرض في العاصمة عمان، في مسرح هيا الثقافي بمنطقة الشميساني.
ويذكر أن فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية أحد الشركات غير الهادفة لتقديم الأنشطة في اعمالها المجتمعية منذ 2018، حيث تسعى هذه المجموعة من شابات شباب على تقديم كافة الخدمات المجانية للشباب الأكثر عرضة للخطر، إذ تسعى لتوظيف الشباب في الأعمال المسرحية التي تتحدث عن القضايا المجتمعية وإعادتهم الى المجتمع بمنظور مختلف.
وقدم الفريق إلى الآن ما يقارب 321 عرضا مسرحيا، وتم تدريب 913 مستفيدا إلى الآن، حيث حصل الفريق على 9 جوائز في المجال الاجتماعي.
عندما يجتمع الفن والاجتماع في إطار المسرح، تتكشف قضايا المجتمع بشكلٍ ملموس، وتصبح الأدوار والشخصيات وسيلة لتناول القضايا المهمة التي تشغل بال الجمهور.

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