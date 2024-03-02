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رؤى يوسف.. جماليات الحرف العربي في لوحات فنية

3/2/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- أحبت اللغة العربية وأتقنت فنها، لتخط أجمل اللوحات الخطية والزخرفية، ولتحجز لنفسها مكانا بين الخطاطين الشباب، هي الشابة الأردنية رؤى يوسف التي دخلت عالم فن الخط العربي بموهبة كبيرة ومميزة لتضع بصمتها وتبدأ مشروعها الخاص في الخط العربي.
وفي حديث خاص لـ"الغد"، بينت الشابة يوسف أن رحلتها في عالم الخط العربي انطلقت في العام 2015، بدافع تحسين الخط وتعلم مهارة جديدة لإشغالها في عطلتها ووقت فراغها، موضحة أن الدافع كان حاجة فقط، ثم بدأت البحث والتجربة فيه حتى تملكها الفضول لتتعمق فيه وتبحر في أدواته وأركانه وتعرف أكثر عن تاريخيه وأنواعه، إلى أن وجدت في أعماقه السلام.
وتشير يوسف، إلى أن التطوير لا يأتي إلا بالتجربة وتقول: "تجربة الفنان هي عدد مرات إخفاقه ومحاولاته حتى يوجه ملكاته نحو بوصلة وغرض واحد يسعى إليه ويبذل من أجله وقته وراحته، وشيئا آخر من ماله ودخله"، موضحة بذلك، أن الخط العربي علم قائم بذاته وعليه فإنه يحتاج إلى مرشد ودليل يقصر الطريق ويشير إليه بالالتفافات والمنعطفات.
ومعلمها وأستاذها الدكتور مُثنى العبيدي كان خير معين ليوسف طيلة محطاتها الفنيّة في رحلة دامت عاما كاملا في رحاب الخط العربي، وتعلمت أنواعه الأساسية على يديه ابتداء من خط الرقعة، الخط الديواني، خط الديواني الجلي، خط النسخ وخطي الثلث والثلث الجلي وصولاً الى الخط الكوفي بأنواعه.
هذا وقد انسجمت يوسف في حب الخط الديواني وكان لها نصيب منه في غالبية لوحاتها الفنية، مبينة أنها كلما لملمت أوراقها عنه وحاولت الابتعاد عنه؛ شدها إليه وكأنها المرة الأولى تلتقي يديها بحروفه وكأن الفن العربي لم يلد خطا سواه، على حد وصفها.
وتوضح يوسف، ألا أفكار تراودها في حضرة الكتابة سوى الكتابة ذاتها وإيقاع الحرف على أوتار الورق، فكل ما يشغلها حينها هو ضبط السطر وتكوينه وإشغال فراغاته وتوزيع نقاط كلماته، واتساق حروفه واتزان ميلانه، وتشبه هذه اللحظات بقولها: "وكأنك الراعي الذي يهش بعصاه على قطيعه فيشكله وفق خريطته، كل في موضعه تجري فيه طبيعته".
وتؤكد يوسف، أن لها علاقة وثيقة مع اللغة العربية، يربطها بها نثرها ونظمها وشعرها وبحرها، ويلفتها منها ترادف معانيها وتناغم مبانيها، لتحفظ منها داخل ورقة خارجية عبارات مرت بها وأعجبتها، أو تفسير آية قرآنية قرأتها ولم تغادرها.
هذا وقد شاركت يوسف في معارض عدة، منها معرض حرف1 ومعرض حرف2 ، ومعرض الكتاب الدولي 2023، ومعرض الكتاب الدولي 2024، إلى جانب معرض اللوحات الفنية للخطاطين 2023.
وتؤكد أن المعارض الفنية هي فرصة غنية لالتقاء الخبرات على اختلافها تحديدًا في المعارض التي تستقطب المشاركات الدولية، وأكثر ما لفتها فيها هو سخاء الخطاطين بعلومهم ومعارفهم الفنية وسماع آرائهم ونقدهم للأعمال ولفت انتباهك لتفاصيل بالكاد لم يلمحها بصرك للمرة الأولى، فترى اللوحة مرة أخرى ببصيرتك لا ببصرك.
وتتحدث يوسف، عن ملتقى العقبة الدولي، إذ كان الخطاط هارون متواجدا وما لفتها خلال شرحه "بنهم" عن تفاصيل الخط العربي، وكيف يفصل على الحرير الطبيعي الذي يدوم لعشر سنوات من دون تلف ولا ضرر، وغيره من الخطاطين الذين يتباهون في أقلامهم ويبرزون أدواتهم وأسلحتهم وكأنها السبيل الوحيد للنجاة.
هذا وقد تلقت يوسف الدعم الكبير من ملهمها وداعمها زوجها وكذلك، والدها ووالدتها وعائلتها الصغيرة وأصدقاؤها الذين كانوا خير الداعمين والمشجعين لها، فقد أيقنوا تميز موهبتها وساندوها في طريقها.
ومن جهة أخرى، فإن يوسف تعقد دورات تدريبية لمختلف الخطوط العربية، وتقول: "الدورات التدريبية باغتتها باكرا"، مبينة أنها لم تعتقد أنه المجال الأحب والأسمى إليها إلا عندما تعمقت بها أكثر وقدمتها لفئات عمرية مختلفة بمواقع عدة، داخل عمان والزرقاء، إضافة إلى أن انتشار الخط العربي في يومنا هذا أفضل بكثير من سابقه وهذا أمل لا ينقطع بعودة تصدر الفن الإسلامي وانتشاره في السنوات المقبلة.
كما وتمتلك يوسف صفحة خاص بها على منصة "الإنستغرام"، تشارك من خلالها جميع ما يتعلق بالخط العربي وفنونه ومعلوماته، موضحة أنها تهدف إلى نشر الجمال المختزل في حروفنا العربية فضلا، عمن سواها وتشكيل الوعي تجاه جذورنا وارتباطنا بهويتنا وحضارتنا الإسلامية التي تتحقق وتنهض بتمسكنا برموزها، لتؤكد بذلك أن منصات التواصل هي لغة العصر الحالية التي تبث أصواتنا عبر أثيرها لنضع بها بصمتنا ونحقق أهدافنا.
وتشير إلى أن التحديات تبدأ من الخطاطين أنفسهم ودعمهم لبعضهم البعض، موضحة أن قلة دعم الخطاطين لبعضهم البعض، يشكل تحديا كبيرا لهم في الأردن، على الرغم من أن ما يقوموا به لأجل رسالةٍ واحدة.
وتذكر يوسف أنها قبل 4 سنوات من الآن، بدأت مشروع "نون للخط العربي"، الذي يختص بلوحات عصرية بالخط العربي، هذا وقد نفذت فيه أعمالاً مختلفة ومتنوعة داخل المنازل والمكاتب.
وتشير يوسف إلى أن دراستها تخصص علم الحاسوب ساهمت في فتح آفاق لها لتبدأ في مشروعها "نون للخط العربي"، إذ دمجت ما بين العلم والموهبة واتحدت مهارتها الحاسوبية بالفنية، لتجتمع الخبرات والمهارات وتصب معا لخدمة المشروع.
وتوضح، أن عملها خلال المشروع قائم على كتابتها لمخطوطات وكتابات عربية، مستخدمة أدواتها كالقصب والأحبار العربية على الورق لترفعها، من بعدها إلى الكمبيوتر ومن خلال برامج التصميم تخرج بالنتيجة النهائية، لتطبع على لوحات أو داخل "برواز" زجاجي والكثير من المنتجات الأخرى، منوهة، إلى أن هذا المشروع بعيد قليلا عن مشاركتها في المعارض الفنية التي تكون عبارة عن لوحات أصولية.
وتؤكد، أن الطموح موجود والأهداف تتجدد باستمرار وكذلك الأحلام، ولكن الهدف الأهم هو توصيل رسالة إسلامية ونقل فن إسلامي عبر الأجيال لنفتخر به ونتذكر أنه جزء من حضارتنا مثلما كانت قديما الحضارة الإسلامية عامرة وتتفوق على جميع الحضارات الغربية.
وتختم يوسف حديثها بالقول: "إنها اليوم تركز على أمومتها لتنشئة أطفالها في بيئة صحية سليمة نفسيا وجسديا وروحانيا، وتسعى من مكانها إلى نشر الخط العربي وتحديدا للفئات العمرية الصغيرة والشابة والناشئة لترسيخ مفهوم الخط العربي، كما تركز على مشروعها وأحلامها وطموحاتها".
وتطمح إلى مشاركات دولية بمعارض كبيرة، مؤكدة بذلك أنها ستبقى تتطور في مجال الخط العربي وكذلك، في عالم الزخرفة الإسلامية إذ بدأت بالزخرفة النباتية، وستنتقل من بعدها إلى الزخرفة الرومية والهندسية، وما تزال في بداية طريقها، وتقول: "صانع الجمال مطمئن .. الغرض واحد والهدف واحد للخط العربي هو خلق السلام والطمأنينة والسكون ونشر الجمال".

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