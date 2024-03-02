المقاومة الخضراء.. وجه آخر لصمود مزارعي غزة أمام حرب الإبادة

MENAFN - Alghad Newspaper) مروة عودة

عمان - عقدان من الزمان انتظرهما المزارع الغزي حسام، ليطرح بستانه في غزة "ثمار تعب وجهد تلك السنين، بـ 240 شجرة أعاد زراعتها لأكثر من مرة.

لم تستمر فرحته طويلا بأشجار زرعها في أرضه تعني له الوطن، حيث الحرب الإسرائيلية الشرسة في القطاع، تعمدت على تدمير الأراضي الزراعية لإبقائنا جوعى وفقراء، وما شهدناه في سنوات سابقة.. لكنها هذه المرة لم يسبق لها مثيلا وأشد فتكاً بالزرع والشجر".

وفي رحلة النزوح المستمرة منذ بداية العدوان على غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يستذكر حسام بستانه وكم لهذه الأشجار من قصة تحد، فقد غرستها عائلته عام 1956 بالمنطقة الشرقية من دير البلح، ووفرت زيتا للعائلة إضافة إلى مردود مالي، ويقول "في ظهيرة يوم 1 كانون الثاني (يناير) 2000، دخلت قوات الاحتلال أرضي بجرافة، ولم تترك أي شجرة واقفة".

ولكن ولحسن حظ حسام، كان من بين المستفيدين من أشجار "حملة المليون شجرة" المنبثقة عن الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وهي منظمة أردنية معنية بالقطاعين الزراعي والبيئي في المنطقة العربية، وفلسطين والأردن، على وجه التحديد، وفي عام 2021، أعادت المنظمة زراعة البستان من جديد ومقابل كل شجرة اقتلعت زرعت أخرى بعد 21 عاما، وهنا يقول أن هذا الأمر "أحيا أملي من جديد، وعاد مصدر الدخل ولقمة العيش لأسرتي، ودعم تعليم أطفالي، وتسهيل زواج أبني الأكبر".

رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة، ومؤسسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء المهندسة رزان زعيتر، تحدثت لـ "الغد" عن هذا الأمر. وتقول "العدوان على غزة العام 2021، كنا بجانب شركائنا المزارعين ورصدنا أين تمركزت خسائرهم والتي لا تقارن مع هول خسائر هذه الحرب"، حيث تعمد الاحتلال استهداف القطاع الزراعي، وتم حينها إطلاق حملة تنمية إغاثية دعمت المزارعين المتضررين.

وخلال هذه الحملة، بينت زعيتر أنه تم زراعة ما يقارب أكثر من 20 ألف شجرة مثمرة، إضافة للعديد من المحاصيل الحقلية، واستصلاح البيوت البلاستيكية، والبرك الزراعية، وشبكات الري بالتنقيط، وتم تزويد عدد من المزارعين بالمناحل ودعم الصيادين، وفي الفترة الحالية تتركز جهود الجمعية على حملات توعية دولية موثقة ليظهر للعالم تفاصيل الجرائم البيئية والغذائية المرتكبة ضد القطاع الزراعي والغذائي في غزة.

وتمثل الأراضي الزراعية في غزة مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات في القطاع، كما أنها تمثل سلة الغذاء الأساسية لسكانها، لا سيما وأنها تنتج المحاصيل الضرورية بكميات وفيرة، وبذلك تكون عنصرا أساسيا في الوجود الفلسطيني والاقتصاد، وعاملا حيويا للاستقلالية عن الاحتلال، لذلك يضاف القطاع الزراعي إلى بنك الأهداف الإسرائيلية في غزة.

ويعاود حسام القول إنه وغيره الكثير من المزارعين، لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم بسبب القصف العشوائي؛ بل إن بعض المزارعين استشهدوا خلال الهدنة أثناء حصاد محاصيلهم، ويضيف "شهدنا بأم أعيننا قيام الجيش الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما بقيت العديد من المزارع والبساتين من دون حصاد أو صيانة بسبب عدم إمكانية الوصول إليها والكثير من المحاصيل في غزة تم خسارتها بسبب نقص المياه".

ووفقا لأحد أعضاء لجنة طوارئ بلدية غزة فقد "اقتلع الاحتلال 70 % من الأشجار في مدينة غزة خلال ثلاثة أشهر فقط منذ بداية العدوان الحالي"، في الوقت الذي باتت فيه تلك المزارع تمثل دوراً حاسماً في صمود سكان الشمال بعد منع دخول المساعدات الغذائية إليهم.

تؤكد زعيتر كذلك أنها استمعت للعديد من المزارعين في غزة، وهم من شركاء الجمعية، أنهم وهم تحت الحصار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة كانوا يأكلون مما زرعوه سابقاً، وأن ما يقوم به الاحتلال هو استخدام الغذاء كسلاح لتجويع الفلسطينيين بهدف إبادتهم جوعاً وعطشاً. وتضيف بأن تدمير الموارد الزراعية هو الخطر الأكبر الذي يهدد بأزمات غذائية مستمرة، الأمر الذي يجب أن يكون على سلم أولوياتنا عبر التنمية الإغاثية وإعادة تأهيل الأراضي.

ولطالما ركزت الجمعية العربية لحماية الطبيعة على هذا النوع من التنمية وعدم خلق مجتمعات تعتمد على المعونات فقط، إضافة لتعزيز مبدأ السيادة على الغذاء الذي كان جوهر زراعة مئات الآلاف من الأشجار في غزة (نحو نصف مليون شجرة مثمرة، وإنجاز العديد من مشاريع التنموية الزراعية)، في حين كانت المشاريع المدعومة من المؤسسات المالية الدولية وغيرها تدعم زراعة زهور الزينة فقط.

وعن الأضرار الكارثية في القطاع، تشير زعيتر إلى أنه من المبكر الحديث عن مدى الأضرار التي نتجت عن هذه الهجمة المتوحشة على غزة.

وتقول "لقد تحركنا منذ الأيام الأولى للحرب وقدنا حراكاً ضمن الأطر البيئية والزراعية العربية والمنابر الإقليمية والدولية المتعلقة بالغذاء"، واضعين المكون البشري في صلب الجرائم البيئية على وجه الخصوص، وتحدينا الأصوات الغربية التي حاولت القفز عن موضوع غزة في العديد من الاجتماعات بدعوى أن في ذلك تسييس للقضايا البيئية، بينما ما كان يحصل محاولة للدفاع عن الاحتلال وتبييض صحيفته ونشر ادعاءاته أنه من أكثر الكيانات الداعمة للبيئة وللطاقة النظيفة وغيرها من الأكاذيب، على حد تعبيرها.

وعلقت زعيتر على تباطؤ تعليق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، خلال الشهر الأول للحرب حول ما يحدث للقطاع الزراعي والغذائي، وقد طرحت الجمعية العربية لحماية الطبيعة خلال الاجتماعات التشاورية والفنية لمنظمات المجتمع المدني التي انعقدت بالتزامن مع الحرب على غزة بشكل مباشر، توصيات للمنظمة بأن تصرح ضمن اختصاصها بأسرع وقت ممكن.

ومع أن الرد جاء متأخرا، فقد صرح المدير العام للمنظمة "شو دونيو" عن الواقع الخطير في غزة حيث قال إن "لا أحد آمن غذائيا في غزة"، لتؤكد زعيتر بأن المشكلة ليست في غياب التصريح، بل بعجز المؤسسات الدولية والأممية، ومنها الأمم المتحدة عن القيام بواجبها، وذلك بفعل الهيمنة الغربية الاستعمارية وغياب الوجود العربي الفاعل للتأثير على مراكز القوى.

وأشارت زعيتر إلى ان الولايات المتحدة الأميركية عرقلت لمدة شهر الجلسة الختامية لأرفع لجنة للأمن الغذائي العالمي CFS، بعد تقديم ممثل مصر مقترحاً بخصوص استخدام الغذاء كسلاح في غزة الأمر الذي استفز ممثل واشنطن الذي رفض المقترح وغادر القاعة، وأضافت "قمنا كمؤسسين وأعضاء في الشبكة العربية للسيادة على الغذاء بتقديم مرافعة في الاجتماع اللاحق وأملنا فيها أن تتمكن لجنة الأمن الغذائي العالمي من التخلص من المعايير المزدوجة والحماية الانتقائية لحقوق الإنسان".

كما لفتت زعيتر إلى خطورة قرار وقف المساعدات الغذائية الأممية لشمال غزة في الوقت الذي بدأت تتفشى فيه المجاعة بشكل خاص في هذه المنطقة مع وجود بؤر أخرى في الوسط والجنوب بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

وحذرت زعيتر من الأثر الخطير بسبب استخدام الأسلحة على قطاع غزة كالفسفور الأبيض والقنابل الحارقة على الأرض والمياه، حيث تشير إلى التقارير البيئية التي بدأت المنظمات الدولية في نشرها، وأن هناك حاجة لوقفة جدية لتقييم الأضرار من الجهات المعنية وذات الاختصاص، وبالتعاون مع ممثلي المزارعين في فلسطين، ومن بعدها الوقوف على ما يمكن فعله ومعالجة الأراضي الزراعية كأولوية في إعادة الأعمار.

وتذهب الى أن الاحتلال وبشكل دوري، منذ 100 عام، يحارب البيئة الفلسطينية وان استصلاح الأراضي الزراعية التي دمر الاحتلال أكثر من 30 % منها، وإعادة زراعتها، يعد مسؤولية كبرى، عليها أن تكون على الأجندة القادمة للإغاثة التنموية وفق خطة واضحة وتبني حقيقي للقطاع الذي يرفد أكثر من 2.2 مليون فلسطيني.









الدمار في غزة-(وكالات)