إقبال ضعيف للأردنيين على العمرة في رمضان بسبب حرب غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد روبين في حديثه لوكالة "بترا"، أن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة ليس قوياً مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع الطلب على رحلات العمرة مع قرب شهر رمضان وخلاله لكن الطلب كان ضعيفا وعكس المتوقع بسبب الأحداث الجارية في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم وجود عطلة للجامعات والمدارس خلال الشهر الفضيل.



وبين أن سعر رحلة العمرة براً ولمدة 11 يوماً بلغ نحو 210 دنانير للشخص في الغرفة الرباعية والتي تشمل تكاليف السكن بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى رسوم التأشيرة والنقل، في حين وصلت أسعار رحلة العمرة جواً إلى 375 دينارا للشخص، بحيث تشمل الإقامة في المدينة ومكة أسبوعا.



وفيما يخص موسم الحج في هذا العام، قال روبين إن تكاليف الحج مرتفعة ولم نعتد على هذه التكاليف سابقا، مبيناً أن تكاليف الحاج براً وصلت إلى نحو 3250 دينارا، داعياً إلى إشراك شركات الحج والعمرة في متابعة مخيمات عرفة ومنى.