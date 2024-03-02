الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي
التاريخ
3/2/2024 2:21:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية زيمبابوي الصديقة، كريسبن توغا مافودزا، سفيراً معتمداً غير مُقيم لدى المملكة.
MENAFN02032024000072011014ID1107926124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.