الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا
التاريخ
3/2/2024 2:21:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رواندا الصديقة، اوروجيني باكوراموستا، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
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