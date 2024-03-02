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خروجاً عن البروتوكول.. الجعجع تدعو لوقف إطلاق النار في غزة بافتتاح مؤتمر UNEA 6

3/2/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت جمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA، التي تعد أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة، مؤتمرها السادس في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور مندوبين حكوميين وممثلين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.
وشهدت الجلسات حوارات ونقاشات ساخنة، ساهمت العربية لحماية الطبيعة مع شركائها في الضغط لإيلاء دول الجنوب العالمي أولوية في طرح قضاياها، خصوصاً الدول الواقعة تحت الاحتلال والأزمات الممتدة، إذ إن ما سيطر على أجواء المؤتمر قضايا عامة لا تناقش الأسباب الجوهرية للأزمات البيئية في دولنا.

وحظيت العربية لحماية الطبيعة ممثلة بالمديرة العامة مريم الجعجع بثقة الأقاليم الستة من المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة في UNEP، لتمثيلها وتقديم البيان المشترك باسمها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تزامن مع اليوم الـ143 لحرب الإبادة في غزة، التي تتصدر أخبار العالم، إلا أن المتحدثين وعلى الأخص العرب قفزوا عن الإشارة لها، باستثناء مندوبة جمهورية كولومبيا، ومندوبة الاتحادات العمالية والنقابات في العالم، والجعجع التي قالت في البيان المشترك إن الالتزام، غير القابل للمساومة، باحترام حقوق الإنسان شرط مسبق وضروري لإحراز تقدم في أجندة العمل البيئي المشترك، وسلطت الضوء على الحق في الأمن الغذائي وسيادة الغذاء، كحقوق إنسان أساسية، وأشارت للحاجة الملحة لتفكيك أنظمة القمع، وإنهاء الاحتلال، ووقف تدمير المناظر الطبيعية العاملة، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ودعم عملية إزالة الاستعمار، وضرورة حماية حق تقرير المصير.

وخرجت الجعجع عن البروتوكول المعمول به في المؤتمر لممثلي المجتمع المدني عندما قدمت دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة.

كما شاركت الجعجع في تنظيم وقفة صامتة أمام مقر انعقاد المؤتمر رُفعت فيه لافتات تضامن مع غزة بشكل تعبيري، إذ يحظر الحديث عن منطقة بعينها حسب ما هو معمول فيه.

وفي فعاليات اليوم الأخير في المؤتمر، قدمت الجعجع ورقة عن تأثير الحرب على النساء في غزة بينت فيها أن للحرب أثرا كبيرا على النساء وحقوهن، ولكنه يكون أكبر وأكثر تعقيداً بوجود احتلال استيطاني كالذي تمارسه "إسرائيل" في فلسطين، حيث موازين القوى غير متكافئة.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين كلهم وذلك يشمل النساء بطبيعة الحال عانوا منذ 75 عاماً من هذا الاحتلال وتحولوا لمدافعين عن حقوقهم التي أقرتها الأمم المتحدة والتي انتهكت تباعاً، ولفتت لحالات الولادة على الحواجز والاعتقال الإداري للنساء ومنهن حوامل والعنف الجسدي واللفظي والجنسي في سجون الاحتلال.

وعن غزة بالتحديد، شددت الجعجع على أنه لا فصل بين النساء والرجال الذين يواجهون ككتلة اجتماعية واحدة التطهير العرقي والإبادة، فعلاوة على تأثر النساء مباشرة بذلك إلا أنهن أيضاً متأثرات بشكل مركب من فقدان أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن وتحولهن للمعيل الوحيد للعائلة في تأثر اقتصادي واضح، ودعت إلى ألا يتم الحديث عن حقوق النساء والأطفال بشكل معزول عن حقوق الرجال أيضاً.

وبشكل أكثر تخصيصاً، أوضحت أن النساء يتأثرن غذائياً وصحياً بشكل غير متناسب، ففي حالات نقص الغذاء؛ يفضلن أطفالهن وعوائلهن على أنفسهن مع حاجتهن الكبيرة للبروتين، خصوصاً في فترات الحمل والرضاعة، وهذا النقص لا يمسهن وحدهن بل يؤثر حتى على أجنتهن والمواليد الجدد، إضافة للاحتياجات الصحية الخاصة بهن والتي لا تتوفر الآن في غزة وترفع نسب الأمراض النسائية بينهن، لا سيما مع نقص الرعاية الصحية للحوامل والمرضعات والمريضات.







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