رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق هشام المحيسن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، العين الاسبق هشام المحيسن الذي انتقل الى رحمة الله تعالى .
وقال الفايز ان المرحوم وفي مختلف مواقع العمل التي شغلها ، وخاصة في السلك الدبلوماسي ومجلس الاعيان كان مثالا في الاخلاص لوطنه وقيادته الهاشمية .
وقال ، اننا واذ ننعى المرحوم فاننا نتقدم من اسرته وذويه ومحبيه باحر التعازي والمواساة ، سائلين المولى عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
MENAFN02032024000072011014ID1107926119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.