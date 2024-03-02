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استمرار المقاومة.. وإصلاح البنية السياسية

3/2/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران كانت توقعات نتنياهو وزمرته في الحكومة الإسرائيلية وحلفائهم في أميركا وأوروبا، أن يتمكن من هزيمة المقاومة الفلسطينية واستعادة الأسرى والسيطرة على قطاع غزة بكامله، وأن يتم كل ذلك خلال أيام قليلة، وأقصاها أسابيع اقل. واليوم، وبعد أن أكملت الحرب العنصرية الوحشية على غزة شهرها الخامس، فإن المقاومة صامدة في جميع أطراف القطاع وفي الضفة الغربية، رغم تجاوز الخسائر البشرية أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتوسع التدمير للمنازل ليتعدى 176 ألف منزل والمرافق والملاجئ إلى درجة محو أحياء وقرى بكاملها، ورغم حرب التجويع وحرمان المدنيين الفلسطينيين من كل وسائل الحياة. وخلال هذه الفترة كانت النداءات ترتفع بضرورة تغيير البنية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير لضمان استمرار صمود المقاومة انطلاقا من أن آمال وآلام الميدان ستكون محركا قوياً للانخراط في التغيير المطلوب.
وقبل أيام قليلة فقط قدمت حكومة محمد إشتيه رئيس وزراء السلطة الوطنية استقالتها إلى الرئيس محمود عباس، وفي نفس الوقت دعت روسيا كلا من حركتي فتح وحماس الى لقاء على مستوى القيادات في موسكو للوصول إلى توافق بينهما، وانهاء الانقسام الذي مضى عليه أكثر من 18 عاماً.
ومع ان هذه الاستقالة جاءت متأخرة، خاصة بعد ان تحولت السلطة الفلسطينية إلى مجرد أداة إدارة وترتيب وتنسيق شرطية بيد إسرائيل، رغم كل ما تقترفه هذه ((الإسرائيل)) من فظائع بحق الفلسطينيين في كل مكان. إلا أن الاستقالة كانت ضرورية حتى تتحرك السلطة الوطنية بما تتطلبه المرحلة وبما اثبتته الحرب في غزة. اولا: ان إسرائيل وعلى مدى السنين الماضية نجحت في تعميق الانقسام بين فتح وحماس وراحت تغذي الانقسام بشتى الوسائل من خلال سياسة العصا والجزرة. ثانياً: ان تصنيف حماس، وفصائل أخرى، كمنظمات إرهابية، وتقاعس الجانب العربي عن التدخل لدى الولايات المتحدة لإلغاء هذا التصنيف، قسم الكتلة الفلسطينية إلى كتلتين متناقضتين، وغدا التصنيف سلاحا بيد إسرائيل وحلفائها لادامة الانقسام الفلسطيني وتفتيت الفصائل وبعثرة التوجهات. ثالثاً: ان الاعتماد على المساعدات الأميركية بشكل مزمن يتحول إلى أداة للابتزاز، خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية لا ترى في فلسطين، بل وفي المنطقة بكاملها، إلا ما تراه إسرائيل. وكل ما عدا ذلك من تصريحات ولقاءات وزيارات إلى العواصم العربية ورام الله ما هي إلا للخداع والتمويه رابعاً: ان ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس من الزحف البطيء والاغتصاب المتواصل للأراضي الفلسطينية، والانتهاك والسيطرة الزمانية على الأماكن المقدسة وخاصة الأقصى والحرم الإبراهيمي، وما يصرح به زعماء إسرائيل، كل ذلك يبين بشكل قطعي غير قابل للنقاش أو المساومة أن إسرائيل تريد وتسعى وبدعم كامل من حلفائها للسيطرة الكاملة على كامل فلسطين، والتوسع إلى الدول المجاورة. وان السلطة الوطنية الفلسطينية بنظر إسرائيل ما هي إلا شرطي مؤقت (مع الاحترام)خامساً: إن الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا يمنعون وبشكل قطعي أي منظمة دولية أو هيئة انسانية أو محكمة قضائية من اتخاذ أي قرار ضد أسرائيل، ولوكانت تمارس أبشع عمليات الإبادة الجماعية كما تفعل في غزة.
في ظل كل ذلك ماذا بقي من مبرر لاستمرار الانقسام الفلسطيني؟ وعدم إعادة بناء منظمة التحرير الوطنية والسلطة الوطنية لتشارك فيهما جميع الفصائل الفلسطينية؟ وبشكل أساسي حماس وفتح والجهاد الإسلامي وغيرها؟ ماذا يعني التمسك من أي طرف من الاطراف بالمواقف السابقة التي عفا عليها الزمن؟ حين تقتل إسرائيل فلسطينيا أو فلسطينية لا يعنيها إذا كان ينتسب لحماس أو لفتح أو لأي جهة أخرى. فالإسرائيليون يعلمون ابناءهم وبناتهم في المدارس أن العرب متخلفون وجهلاء بل حيوانات متوحشة، ويجب التخلص منهم بكل الوسائل. وقد آن للقيادات الفلسطينية من مختلف الأطراف والفصائل أن تدرك ((قيمة)) الفرصة المتاحة اليوم. وهي نسيان الماضي، والدخول في الحاضر يدا بيدا، حتى تتم هزيمة العنصرية الفاشية التي يقودها نتنياهو وبن غفير وسموتريش وغيرهم.
يتطلع الشعب الفلسطيني إلى موسكو ليعرف بماذا ستنتهي اللقاءات هناك ويتطلع الى رام الله ليعرف ما هي القرارات التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني بالنسبة لتشكيل حكومة جديدة وبالنسبة لمنظمة التحرير.
وإذا كان نتنياهو يتحدث كل يوم وبكل غطرسة وغرور عن اليوم التالي للحرب على غزة، ويضع سيناريوهات تقوم على تكريس الاحتلال والقضاء على المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني.. فإن السؤال الذي يسأله الشعب الفلسطيني للرئيس محمود عباس ولقادة الفصائل: ((كيف سيكون اليوم الثاني للحرب من منظوركم؟)) هل ستنظرون ان ((يهندس)) نتنياهو ذلك اليوم التالي؟ ام تستعدون له أنتم منذ اللحظة؟
إن معركة التحرير مع الاحتلال الإسرائيلي ما تزال في منتصف الطريق، رغم محاولات نتنياهو لانهائها اليوم قبل غد. وما لم تستعد كل من الفصائل الفلسطينية والسلطة والمنظمة لليوم التالي للحرب فإن بايدن وجماعته ونتنياهو وجماعته سيفعلون ذلك. وعلى السلطة الفلسطينية والفصائل أن تنتهز هذه الفرصة التاريخية والمتمثلة في عودة الحياة للقضية الفلسطينية بقوة وعمق من جانب، والتعاطف الدولي مع حق فلسطين في الحرية والاستقلال من جانب آخر، تنتهزها من منظور الإصلاح والتماسك والتشارك والبناء.
إن إعادة الموضوع الفلسطيني الى بؤرة الاهتمام الدولي يمثل إنجازاً وطنياً غير مسبوق، وهو يفتح الباب لمرحلة جديدة ينبغي استيعابها لمن هم في رام الله وموسكو وقطر والعواصم الدولية الأخرى فالفرص التاريخية المقبولة من الجميع لا تتكرر.

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