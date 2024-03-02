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الملك الإنسان

3/2/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي
يتحدث جلالة الملك عبدالله الثاني، في معان، بأبوية وإنسانية عمّا يعانيه السكان المدنيون في قطاع غزة، وهو الذي ما انفك يوماً يضع القضية الفلسطينية في مقدمة لقاءاته الدولية والعربية والمحلية؛ فالقضية الفلسطينية بالنسبة لجلالته قضية مصيرية تتعلق بمستقبل الأشقاء في المصير والأرض، وقد تجلى ذلك مؤخراً بالإنزالات التي نفذها نسور سلاح الجو الملكي الأردني، وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وإشرافه شخصياً على هذه الإنزالات التي تدعم صمود المدنيين في القطاع في ظل ما يشهده القطاع من حرب طاحنة أتت على أكثر من 30 ألف إنسان غالبيتهم من النساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.
وبالطبع؛ فالأردن كدولة مستقرة ولها وزنها على الساحة السياسية العالمية كانت ومنذ اليوم الأول للحرب وبجهود كبيرة بذلها وزير الخارجية الحالي أيمن الصفدي سباقة في الحديث عن ضرورة وقف الحرب على القطاع المحاصر منذ أكثر من 16 عاماً، لا بل كرست المملكة الأردنية الهاشمية بجهود ملكية حثيثة الجولات الدولية كلها من أجل حشد موقف دولي لمنع هذا التغول ضد أبناء القطاع، وهو موقف حققته وتحققه السياسة الأردنية منذ فجر التاريخ بالتعاون مع الأشقاء العرب في كل المحافل الدولية، لا سيما وأن الحلول العسكرية كانت وما زالت بالنسبة للأردن وبالاً على المدنيين والسكان من أطفال ونساء وكبار سن.
في المقابل، وبصوت العقلانية والحكمة يخاطب جلالة الملك
عبد الله الثاني الغرب؛ يشرح الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة نتيجة ما عانوه من الاحتلال على مدى سنوات طويلة. فقد كان الملك وما زال صوت الحكمة المعتدل، ولطالما أكد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين أهمية إيجاد حلول لما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وانتهاكات لحقوقهم، مع توسع الاحتلال وازدياده، مع تأكيده المستمر أنه“لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر”، لإيمان جلالته بأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها، على حساب المملكة، وهو ما لا يمكن أن يحدث مهما جرى.
اليوم بالطبع تشهد المنطقة برمتها تحولات إستراتيجية كبيرة إثر الحرب الدائرة في قطاع غزة، وارتفاع الكلف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فاقمها ويفاقهما الاحتلال، وعدم الذهاب باتجاه الحلول الدائمة القائمة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، بعيداً عن تسويف المجتمع الدولي وتلاعبه بالقوانين الدولية والمبادئ التي تتحدث عن العدل والإنصاف.
لكن مرة أخرى ومن معان، التي تحتل مكانة مميزة في قلوب الهاشميين، يضع جلالته المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته في ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإنزالها بكل الطرق والوسائل بصورة مستدامة، مع الالتزام بالعهود والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على مساعدة السكان المدنيين من الغزيين سواء في نطاق القانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم، لا أن يتركهم يواجهون مصيراً مجهولاً.

MENAFN02032024000072011014ID1107926117

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