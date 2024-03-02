أمانة عمان تضيء مبنى الأمانة بألوان العلم الأردني

أمانة عمان تضيء مبنى الأمانة بألوان العلم الأردني
التاريخ
3/2/2024 2:21:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أضاءت امانة عمان الكبرى مبنى الامانة في منطقة راس العين بالوان العلم الاردني بمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف اليوم السبت 2 آذار والذي تزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله سلطاته الدستورية .
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