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أمانة عمان تضيء مبنى الأمانة بألوان العلم الأردني

3/2/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أضاءت امانة عمان الكبرى مبنى الامانة في منطقة راس العين بالوان العلم الاردني بمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف اليوم السبت 2 آذار والذي تزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله سلطاته الدستورية .

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