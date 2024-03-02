لافروف: ميثاق الأمم المتحدة“رائع” لكن الغرب لا يلتزم به



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، في ندوة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.



ورأى لافروف أن تعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة بالفعل، ولفت إلى أن اقتصادي الصين والهند ينموان بمستويات قياسية.



وأشار إلى أنه يُنظر للصين على أنها منافس للولايات المتحدة.



وأردف:“لقد بدأوا كبح أنشطة منظمة التجارة العالمية، وبدأت الشكاوى تتوالى، وبدأت الصين القول إنه لا توجد منافسة عادلة في العالم وهي محقة في ذلك”.



وأفاد لافروف أن ميثاق الأمم المتحدة“وثيقة رائعة” لكن الغرب لا يلتزم بها، كما ذكر أن الغرب لا يرى روسيا دولة“تستحق الاحترام”.



وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لفت لافروف إلى إجهاض الولايات المتحدة القرارات بشأن فلسطين (في مجلس الأمن الدولي).



وأضاف:“هناك حديث بشأن أن تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. يبدو الأمر جميلا جدا من الخارج، لكن الوضع الراهن لا يتغير”.



ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة قالت بشأن تايوان إنها تعترف بصين واحدة لكنها في الواقع تدير علاقاتها مع تايوان وكأنها دولة مستقلة.

وتابع:“لذلك لا مشكلة في جوهر الأمم المتحدة. الدول الغربية لا تمتثل لقرارات الأمم المتحدة، ومن هنا تنبع المشكلة”.



وبخصوص الحرب على غزة، أشار لافروف إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل هي التي بدأت هذه الحرب.



وأضاف:“لقد قالوا إن الفلسطينيين حيوانات وليسوا بشرا، ومن ناحية أخرى كان هناك أيضًا من قال إن الروس ليسوا بشرا، إنهم مخلوقات”.



ولفت لافروف إلى مقتل مدنيين في معظم أنحاء غزة، وقال إن روسيا أعربت عن ضرورة وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة استخدمت (الفيتو) ضد ذلك في مجلس الأمن.



وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول إرغام الفلسطينيين والشعوب العربية على السلام (مع إسرائيل) على أساس الوضع الحالي بحيث لا يكون للفلسطينيين أراض إضافية.



والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيرا، و57 ممثلًا دوليا من 147 دولة.



ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و”دبلوماسية الفضاء” فضلا عن قضية غزة.



وستعقد على هامش المنتدى جلسة رفيعة المستوى برعاية السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، تتناول“المرأة والسلام والأمن”.- (الأناضول)