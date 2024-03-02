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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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