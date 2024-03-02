صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد
ضحايا حرب الإبادة إلى 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 جريحا منذ بداية العدوان
الإسرائيلي على القطاع يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في
القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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