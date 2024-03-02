الاحتلال يعتقل 7335 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 7335 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت اليوم السبت 10 مواطنين في الضفة الغربية.
وأضاف النادي في بيان، أن عدد المعتقلين في
الضفة ارتفع منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7335 معتقلا.
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