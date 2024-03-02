ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان شهيد من دوار
النابلسي في مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا، بحسب ما
أفادت قناة "الجزيرة".
ووقعت المجزرة أول أمس الخميس، بعد أن استهدفت
قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات عند
دوار النابلسي.
وحدثت المجزرة في شمال القطاع الذي يواجه مجاعة
في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جراء الجفاف وسوء
التغذية.
MENAFN02032024000072011014ID1107926112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.