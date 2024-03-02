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ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116

3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
ووقعت المجزرة أول أمس الخميس، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات عند دوار النابلسي.

وحدثت المجزرة في شمال القطاع الذي يواجه مجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية.

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