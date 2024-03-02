غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن

غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن
التاريخ
3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة "إم في روبيمار"، غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية مساء أمس الجمعة تزامنا مع رياح شديدة.
وأضافت الخلية أن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت السفينة البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير/شباط الماضي، بصاروخ باليسيتي.
MENAFN02032024000072011014ID1107926111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.