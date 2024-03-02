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غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن

3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة "إم في روبيمار"، غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية مساء أمس الجمعة تزامنا مع رياح شديدة.
وأضافت الخلية أن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت السفينة البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير/شباط الماضي، بصاروخ باليسيتي.

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