10 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين قرب المستشفى الإماراتي في رفح

10 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين قرب المستشفى الإماراتي في رفح
التاريخ
3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 10 فلسطينيين منهم مسعف في غارة
إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في حي السلطان برفح، اليوم السبت، وفق ما أعلنت
وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة أن الخيمة قرب المستشفى
الإماراتي في رفح، حيث اشتعل حريق في بوابة المستشفى بفعل
القصف الإسرائيلي.
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