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10 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين قرب المستشفى الإماراتي في رفح

3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 10 فلسطينيين منهم مسعف في غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في حي السلطان برفح، اليوم السبت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة أن الخيمة قرب المستشفى الإماراتي في رفح، حيث اشتعل حريق في بوابة المستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.

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