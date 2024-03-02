أبو حمزة يدعو ليكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، "أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة."
وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة مساء السبت:
- نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن.
- ندعو الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى مهاجمة حواجز الاحتلال العسكرية وقطع الطريق على المستوطنين.
- ذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا.
- على مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.
- قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء.
- نقول لنتنياهو إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحددها إلا المجاهدون.
- أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق.
- كما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح.
- أقول لشعبنا الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال، نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود.
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