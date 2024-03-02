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أبو حمزة يدعو ليكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة

3/2/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، "أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة."

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة مساء السبت:

- نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن.

- ندعو الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى مهاجمة حواجز الاحتلال العسكرية وقطع الطريق على المستوطنين.

- ذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا.


- على مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

- قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء.


- نقول لنتنياهو إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحددها إلا المجاهدون.

- أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق.

- كما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح.

- أقول لشعبنا الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال، نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود.

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