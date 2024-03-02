أبو حمزة يدعو ليكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة مساء السبت:

- نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن.

- ندعو الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى مهاجمة حواجز الاحتلال العسكرية وقطع الطريق على المستوطنين.



- ذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا.





- على مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.



- قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء.



- نقول لنتنياهو إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحددها إلا المجاهدون.

- أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق.

- كما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح.



- أقول لشعبنا الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال، نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود.

