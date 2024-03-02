كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية

كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية
التاريخ
3/2/2024 2:20:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)
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