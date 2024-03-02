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كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية

3/2/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)

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