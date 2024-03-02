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إعلام عبري: تل أبيب لن ترسل وفدا للقاهرة قبل الحصول على إجابات

3/2/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة قبل الحصول على إجابات واضحة من حركة حماس بشأن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.


من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير لم تكشف هويته أن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.


وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر بأن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان العاصمة المصرية -الأحد- لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة محتملة تشمل وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى.


كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن من المتوقع وصول وفدي حركة حماس وإسرائيل إلى القاهرة -الأحد- لاستئناف المحادثات غير المباشرة.-(الجزيرة)

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