جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده خلال المعارك بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عن مقتل 3 عسكريين في معارك بقطاع غزة.



من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن العسكريين الثلاثة قتلوا وأصيب 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة إثر تفجير عبوات ناسفة في مبنى بخان يونس جنوي القطاع.



يأتي ذلك بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بخان يونس وغزة.