جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده خلال المعارك بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عن مقتل 3 عسكريين في معارك بقطاع غزة.
من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن العسكريين الثلاثة قتلوا وأصيب 14 آخرين
بينهم 5 حالتهم خطيرة إثر تفجير عبوات ناسفة في مبنى بخان يونس جنوي
القطاع.
يأتي ذلك بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بخان يونس وغزة.
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