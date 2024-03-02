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تهجير سكان غزة.. جولة أخرى من صراع الديموغرافيا مع الاحتلال

3/2/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منذ الأسابيع الأولى للحرب الجارية في غزة، ظهرت النية الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى خارجه، ورغم المد والجزر في مستوى الغطاء الأميركي والغربي لهذه الخطوة، فإنها بقيت في صلب الإستراتيجية السياسية والعسكرية للاحتلال حتى الآن.
وهذا ما يدعو إلى استكشاف جذور هذا التوجه، وسياسات تنفيذه، والمواقف بشأنه، ومظاهر مقاومته.
الهاجس الديموغرافي
تقوم الفكرة الصهيونية على أن "فلسطين أرض بلا شعب، سيقطنها شعب بلا أرض"، ولكي تصبح هذه الفكرة صالحة للتنفيذ ينبغي أن تصبح الأرض فعلا بلا شعب فلسطيني.
ومعلوم أن نمط الاستيطان الإسرائيلي "إحلالي"، بمعنى أنه قائم على طرد أصحاب الأرض والتوطن مكانهم، وهذا ما يظهر في جغرافية مدن ومستوطنات دولة الاحتلال القائمة على أنقاض قرى فلسطينية دمرت عام 1948.
ورغم هذا الهاجس، فإن الصهيونية ودولة الاحتلال لم تتمكنا من تحقيق هدف التهجير بشكل كامل؛ لعوامل، أبرزها، مقاومة الفلسطينيين وصمودهم بأرضهم، وعدم توفر الغطاء الدولي لتهجيرهم بشكل كلي، ومراهنة الاحتلال لبعض الوقت على إستراتيجية إدماج واحتواء "أو أسرلة" الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
ومما زاد الطين بلة، بالنسبة إلى الإسرائيليين، أن معدل النمو السكاني للفلسطينيين مرتفع للغاية، مما أسهم في جعل عددهم أكبر من اليهود داخل حدود فلسطين التاريخية.
سياسات التهجير الإسرائيلية
وفي ظل هذا الفكر الصهيوني العدواني، التزمت دولة الاحتلال بسياسات تدفع باتجاه تفريغ أرض فلسطين من أهلها.
ففي أوقات الحرب تعمد إلى ارتكاب المجازر والترويع، ونشر الإشاعات لتدفع الفلسطينيين إلى الفرار من بيوتهم ومدنهم وقراهم، كما حدث في مجازر دير ياسين وقبية والدوايمة عام 1948.
وفي أوقات السلم، اعتمدت وسائل كثيرة منها، التضييق الأمني والاقتصادي والمعيشي، من خلال تقييد الخدمات الصحية والتعليمية، وتقييد حركة الفلسطينيين من خلال مئات الحواجز التي أقامتها بين مدن وقرى الضفة الغربية، والسيطرة على الموارد الطبيعية ومنعهم من استغلالها، إضافة إلى فرض العقوبات الجماعية، والغرامات المرتفعة، وعدم الاعتراف بمواطن البدو وتهجيرهم منها، وإقرار قانون أملاك الغائبين الذي مكن سلطات الاحتلال من وضع يدها على أملاك المهجرين.
وفي مفاوضات التسوية، أظهرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تشددا بشأن عودة اللاجئين إلى فلسطين.
مساعي تهجير أهل القطاع
رأى قادة الاحتلال في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضربة إستراتيجية، قد يخفف أثرها إحداث تغيير إستراتيجي في وضع القطاع، على صعيد الأرض أو السكان أو كليهما. وذلك بخلق منطقة عازلة داخله، أو احتلال شماله بالكامل وتفريغ سكانه، أو تهجير أهالي القطاع، أو نسبة كبيرة منهم، إلى خارج فلسطين، طوعا أو كرها، برا أو بحرا.
ويضاف هذا إلى الدوافع التقليدية، كتحقيق الهدف الصهيوني في الاستيلاء على الأرض بعد التخلص من السكان، والرغبة في التخلص من المقاومة، أو تقليل خزانها البشري على الأقل، وهذا مما يعزز فرصتها في الاستيلاء على حقول الغاز في مياه غزة، وتحييد التهديد لمشاريعها لاستخراج الغاز من البحر المتوسط.
وفي هذا السياق، أوجد الاحتلال ظروفا طاردة لأهل القطاع منذ احتلاله، وشددها بحصاره غزة منذ 2006 عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية، وهو ما دفع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر عام 2017 إلى التحذير من أن قطاع غزة في طريقه إلى أن يصبح غير صالح للحياة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية على جميع الأصعدة.
وفي الحرب الجارية على القطاع، اعتمد جيش الاحتلال سياسة الترويع من خلال تشديد الحصار ليصبح حصارا شاملا، أوقف بموجبه الماء والغذاء والوقود والكهرباء، إضافة إلى القصف الهادف إلى إيقاع أعداد كبيرة من القتلى ونطاق واسع من الدمار، بما يشمل تقويض المرافق المدنية، وكل ما يلزم لاستمرار الحياة، كالمستشفيات والمدارس والمساجد، مع إبداء أصناف الوحشية في اعتقال الفلسطينيين. ومن أهداف هذا السلوك دفع أهل القطاع إلى الهجرة، وهذا استنساخ أكثر إجراما وقسوة لنموذجي التهجير في 1948 و1967.
كما استخدم الاحتلال أوامر الإخلاء المتدرجة لبعض مناطق القطاع بما يؤول إلى تجميعهم على الحدود مع مصر كمقدمة لتهجيرهم.
وعلى الصعيد السياسي، طرحت حكومة الاحتلال التهجير حلا للصراع منذ بدايات الحرب، وكان واضحا من الخطاب السياسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن هناك مطالب دولية بتسهيل عملية لجوء الغزيين إلى سيناء.
وعلى الصعيد الإعلامي، يتم العمل في الكيان المحتل على تجريم عموم أهالي القطاع لتبرير قتلهم وتهجيرهم، أو الترويج بأن من يرغب إسرائيل في تهجيرهم من مؤيدي حركة حماس كما جاء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش.
وظهر تواطؤ فعلي من الإدارة الأميركية بشأن تهجير سكان القطاع في بداية الحرب، إذ حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ترويج الفكرة إقليميا خلال أول زيارة له إلى المنطقة عقب السابع من تشرين الأول ( أكتوبر)، ثم تراجعت الحماسة الأميركية لتبني الأمر بوصفه خيارا معلنا، ولكن من دون ممارسة ضغط كاف لردع الاحتلال عن هذا المسار.
وفي حين تصرح غالبية الدول الغربية برفض التهجير، فإن العديد منها أبدت استعدادا لاستقبال اللاجئين المفترضين. وهذا الموقف والخطاب يوفر أرضية سياسية لاستمرار إستراتيجية التهجير الإسرائيلية، سواء كان طوعا أو كرها.
مقاومة التهجير
وكان لصمود مئات الآلاف من أهل شمال القطاع دور محوري في إعاقة مشروع التهجير ومخطط احتلال الشمال. وهذا من دوافع معاقبة الاحتلال لهؤلاء من خلال تشديد الحصار، سعيا إلى إخضاع إرادتهم للقبول بالتهجير، وحتى يكونوا عبرة لبقية أهل القطاع.-(وكالات)

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