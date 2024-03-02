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عمر وأحمد وبركات يظفرون ببطاقات احتراف أجسام الأردن

3/2/2024 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- ظفر مهند عمر ببطاقة احتراف البدي بلدنج- لقب بطل الأبطال-، ومصطفى أحمد لـ"الكلاسيك" ومحمود بركات لـ"الفيزيك" في ختام بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، والتي شكل فيها الشباب الواعدون تحت 18 سنة علامة فارقة، في الدخول إلى أجواء المنافسة في الرياضة الجسمانية، وسط حضور جماهيري لافت زينته العائلات، في مدرجات صالة الشهيد راشد الزيود – الأرينا سابقا -، وتنظيم احترافي، بحضور عضو الاتحاد الإماراتي أحمد جوهر، والحكم الدولي المقيم بالإمارات طارق خليل، اللذان شاركا رئيس الاتحاد مأمون كلمات في تتويج أصحاب المراكز الأولى بالبطولة وتسليم بطاقات الاحتراف الثلاث وجوائزها المالية التي وصلت إلى 3000 دولار.
وأشاد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات بالمتنافسين وسباقهم نحو المراكز الأولى، مبينا أن الشباب تحت 18سنة وبأعمار وصلت إلى 15 سنة سجلوا إضافة نوعية للمنافسة، مشيرا إلى العائلات في الحضور الجماهيري والتزام الجماهير بالتشجيع المثالي والروح الرياضية، مؤكدا أن البطولة نجحت تنظيميا وتنافسيا، وأن المشاركة بالوضع الراهن "الحرب على غزة"، أثرت على أعداد المشاركين، والتي دفعتنا إلى اختصار مراسم التتويج.
من جانبه، قال عضو اللجنة الفني المدرب والبطل السابق محمد حسني: " تميزت هذه البطولة بأجسام نوعية في تحضيرها وتناسقها العضلي والجسماني، مما جعل المنافسة على أشدها في مختلف الأوزان والأطوال".
وفي السياق ذاته، قال المدرب الوطني والمشرف على العديد من الأبطال في "سوبر بم جيم" قاسم حيمور: "إن عوامل عديدة أثرت وأدت إلى انخفاض أعداد المشاركين عن المتوقع، في الوقت الذي تميزت فيه البطولة بأجواء تنظيم احترافية، وقوة المنافسة التي انعكست على المستوى العام، ويبقى الشباب وانخراطهم في هذه الرياضة الجسمانية، والحضور الجماهيري الكبير من العلامات المضيئة في هذه النسخة".
ويذكر أن البطلين المحترفين بهاء حيمور، ومأمون أبوصالح، قد قدما عروضا جسمانية تفاعل معها الحضور، وحظيا بالتكريم من رئيس الاتحاد مأمون كلمات في ختام البطولة.
منافسات البدي بلدنج
- الشباب تحت 65كغم، الأول: محمد المومني، الثاني: أحمد السلاق، والثالث: حسين محفوظ.
- فوق 75 كغم: الأول: محمد السيد، الثاني: محمد الغزاوي، والثالث: بهاء الدين عبود.
- فئة الرجال، وزن 65 كغم، الأول: صدام صوالحة، الثاني: نور الدين جراح، والثالث: محمد أبوعطية.
- وزن 70 كغم: الأول: زيد السعيد، الثاني: أحمد حمدان، والثالث: عبدالله ذكر الله.
- وزن 75 كغم، الأول: سعيد حسونة، الثاني: محمد الضمور، والثالث: محمد الغباري.
- وزن 80 كغم، الأول: محمد عبدالعزيز، الثاني: سيمون حدادين، والثالث: يوسف حمدان.
- وزن 85 كغم، الأول: رامي هديب، الثاني: عبدالكريم الأطرش، والثالث: محمد الشياب.
- وزن 90 كغم، الأول: أسامة علي، الثاني: أيمن ذياب، والثالث: فيصل العفي.
- وزن فوق 90كغم، الأول: مهند إدريس، الثاني: محمد الخطيب، والثالث: محمد أبوخليل.
- وزن فوق 100كم، الأول: مالك عياش، الثاني: عبدالله القيسي.
- الماستر، الأول: مهند إدريس، الثاني: خالد عامودي، والثالث: عطالله نعمان.
منافسات الكلاسيك
- طول 175سم، الأول: مصطفى إدريس، الثاني: محمد الجعافرة، والثالث: محمد الرواجفة.
- طول 180سم، الأول: قيس أبوشامة، الثاني: محمد أبوزيد، والثالث: الوليد الكيلاني.
- فئة فوق 180سم، الأول: صالح الجغل، الثاني: فاروق الكرام، والثالث: عمر عفانة.
منافسات الفيزيك
- فئة الواعدين مفتوح، الأول: قصي الدغيلي، الثاني: معاوية البزور، والثالث: عبدالحمن البايض.
- فئة الشباب تحت 176سم، الأول: منير مضية، الثاني: محمود الشيخ، والثالث: أحمد مصطفى.
- فئة الشباب فوق 176سم، الأول: عبدالله جاريش، الثاني: أحمد الجعافرة، والثالث: عماد بدوان.
- فئة الرجال 170سم، الأول: عبدالله أبوالزيت، الثاني: عبدالله الشوابكة، والثالث: محمد العمري.
- طول 173سم، الأول: عمار فرح، الثاني: أحمد أبوشعيب، والثالث: عزالدين فريحات.
- طول 176سم، الأول: السيدي الشيشي، الثاني: يزيد فليفل، والثالث: حارث خديش.
- طول 179سم، الأول: يحيى حامدي، الثاني: عمر بطاينة، والثالث: علي فتاح.
- طول 182سم، الأول: حمزة حمدان، الثاني: بشار المومني، والثالث: يوسف حجير.
- طول فوق 182سم، الأول: محمود بركات، الثاني: طراد عثامنة، والثالث: زيد البطاينة.
وأدار لقاء البطولة التي انطلقت صباحا وانتهت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، رئيس لجنة الحكام الدولي المحترف بلال الدويكات، والدوليين: خليل سورو، رامز الفحل، محمد عقيل، أحمد عقيل، حسن الجلاد، علي ملو العين، ونمر النمر (الأولى)، والثانية كل من: تامر الشطناوي، محمد الباكستاني، زكريا ملو العين، عماد ملو العين، وزياد مريان، والثالثة كل من: أمين شكري، مالك الزيود، زيد ملو العين، وخالد عبدالناصر، والمستجدون كل: من حمزة وشاح، قصي النعيمات، وعبدالله الشناق.

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