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إحباط في بايرن ميونيخ بعد التعادل المخيب أمام فرايبورج

3/2/2024 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أعرب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، عن خيبة أمله من التعادل أمام مضيفه فرايبورج (2-2)، مساء أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الألماني.
وقال توخيل في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "لم نلعب بصورة جيدة في النصف ساعة الأولى وتأخرنا في النتيجة. أظهرنا بعدها رد فعل جيد، وقدمنا شوطا ثانيا جيدا، خلقنا خلاله الكثير من الفرص، ومن ثم حرمنا أنفسنا من الانتصار فرطنا في نقطتين".
وأضاف: "لعبنا في النصف ساعة الأولى من دون نظام. لم يكن هناك انضباط ولم نتواجد في مراكزنا. بدأنا في الهجوم وكنا نخسر الكرة عند التقدم للأمام، ونسمح لهم بالهجمات المرتدة. الأمر لم يتعلق بالرغبة حيث، قدمنا المجهود في الشوط الأول، لكن الأمر تعلق بعدم الانضباط".
وتابع: "أعتقد أن هناك مراحل شاهدت خلالها قلب الدفاع يركض خلف الظهير. قمنا بأمور لم نتدرب عليها. لعبنا من دون تفكير في الشوط الأول وتمت معاقبتنا، وتحسنت الأمور في الشوط الثاني، لكن في النهاية ليس كافيا أن تقدم شوطا واحدا بصورة جيدة إذا أردت القدوم إلى هنا وتحقيق الانتصار".
وأتم: "كان يمكن الدفاع عن الهدف الذي استقبلناه بصورة أفضل، لكن بعيدا عن ذلك هيمنا تماما على الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص الواضحة".
من جانبه، علق جمال موسيالا، على تعادل فريقه بايرن في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "قاتلنا وخلقنا العديد من الفرص، ولكن في بعض الأحيان لا يكون مقدرا لك الفوز".
وأضاف: "الوضع الذي نمر به مزعج للغاية لي شخصيًا ولنا جميعًا بالطبع، كلنا نريد تحقيق الانتصار وأن نصبح الأبطال ونتوج بالألقاب".
وتابع: "يجب أن نتحلى بالإيجابية قدر الإمكان ومواصلة الدافع وتقديم كل ما لدينا حتى النهاية، وربما نخرج بشيء ما".
وعلق على الهدف الذي سجله: "جاء بصورة غريزية، تنظر إلى الاحتمالات الممكنة، ومع المراوغات والتمويه بالجسد تنظر ماذا يمكنك القيام به".
وأكمل: "خلقنا الكثير من الفرص، ولو تمتعنا بفاعلية أكبر أمام المرمى، لتغيرت المباراة تمامًا، وعلينا خلق العديد من الفرص أيضًا أمام لاتسيو، لا يجب أن نشعر بالإحباط الآن، علينا مواصلة التقدم وتسجيل الأهداف إذا أردنا الحصول على فرص للتأهل".
من جهته، أعرب كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، عن خيبة أمله من التعادل.
وقال فرويند في تصريحات عقب المباراة بحسب ما نقل الموقع الرسمي لبايرن: "نشعر بخيبة الأمل بالطبع. أردنا تحقيق الانتصار بشدة. الأمر مر وخسرنا نقطتين". وأضاف: "الشوط الأول لم يكن جيدًا وهذا مخيب للآمال، وخلقنا الفرص في الشوط الثاني. علينا النظر إلى اللقاء والبحث عن المزيد من ثبات المستوى، سنحلل اللقاء، ولكن لا يوجد الكثير من الوقت.. أمامنا مباراة مهمة للغاية بعد غد، يجب تقديم المستوى فيها منذ الدقيقة الأولى. أمامنا 90 دقيقة لقلب الأمور. هذا ما نريده بشدة".
يذكر أن بايرن ميونيخ يستقبل لاتسيو بعد غد، على ملعب أليانز أرينا، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في الذهاب بالأولمبيكو بهدف دون رد.
في الجهة المقابلة، أعرب كريستيان ستريتش، مدرب فرايبورج، عن سعادته الغامرة بتعادل فريقه.
وقال ستريتش: "اللاعبون أبلوا البلاء الحسن، خصوصا وأنهم دخلوا هذا اللقاء، وهم محبطون ومرهقون بعد مباراة أوجسبورج بعد فقدان كل الطاقة قبلها أمام لانس".
وأضاف: "سعيد للغاية، وسعيد أيضا بعودة كريستيان جونتر، وماتياس جينتر. كنا قادرين على اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، وأظهر الشغف والثقة بالكرة، استحققنا النقطة".
بدوره قال جونتر، مدافع فرايبورج: "لا يوجد الكثير الذي يمكن انتقاده. بايرن فريق جيد للغاية وأبلينا بلاء حسنا أمامهم. لا يمكننا إيقاف كل شيء، كان يمكن أن ندافع بصورة أفضل، لكن دافعنا بصورة جيدة في العديد من المواقف الأخرى. في النهاية لم نستسلم وكان التعادل مستحقا".
من جانبه، قال فيتشينزو جريفو، لاعب وسط فرايبورج: "الأمر يبدو مثل الانتصار. قدمنا مباراة جيدة يجب أن نفخر بأنفسنا. خلقنا العديد من الفرص للتسجيل، وكان بمقدورنا التقدم (2-0) في مرحلة ما. لعبنا بصورة جيدة للغاية عند الاستحواذ على الكرة وتحلينا بالهدوء". -(وكالات)

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