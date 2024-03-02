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منتخبات الضاحية تهدف للمنافسة عربيا رغم فارق الخبرة

3/2/2024 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يكثف المنتخب الوطني لاختراق الضاحية للذكور والإناث تحضيراته لمنافسات البطولة العربية التي تقام على أرض نادي البشارات للجولف، في السابع من آذار (مارس) الحالي، بمشاركة منتخبات الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان.
وتقام خلال البطولة منافسات فئات الذكور للرجال 10 كم، الشباب 8 كم، والناشئين 6 كم، وللإناث للسيدات 10 كم، الشابات 6 كم والناشئات 4 كم، ويبدأ السباق عند الساعة 9 صباحا وينتهي عند الساعة 2 والنصف ظهرا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بشكل يومي، حيث يشرف كل مدرب على مجموعة من اللاعبين، وتتوزع المهمات بين المدربين عطا البلوي، محمد المطري، عطية سلامة، معتصم عكاوي، زهير الزبون وعلي الجعارات، وتدرب المنتخب الوطني بشكل جماعي بمشاركة جميع اللاعبين، أمس في الغابة الرياضية.
وعن جاهزية المنتخب الوطني وحظوظ المنافسة في البطولة العربية، قال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د. وليد رحاحلة: "لدينا خامات جيدة على مستوى الذكور والإناث، وأغلبها لا تملك خبرة المنافسة التراكمية، والإعداد الطويل لسنوات طويلة، تبعا للظروف التي تعيشها اللعبة وما تأثرت به من توقف للتدريبات بسبب تداعيات أزمة "كورونا"، إلا أننا نملك فرصا في بعض الفئات للمنافسة على المراكز الأولى والميداليات الملونة، واجتهد المدربون والفريق الإداري لإيصال اللاعبين إلى الجاهزية التنافسية".
على صعيد متصل، أكد مدير المنتخب الوطني في البطولة العربية مصطفى اللوزي، أن العمل الإداري والفني للمنتخب الوطني يجري بروح الفريق، مشيرا إلى الدخول في سباق مع الزمن لتجهيز المنتخب الوطني بمستوى السباق العربي، ومبينا أن ضيق الوقت حال دون إقامة معسكر خارجي للمنتخب الوطني، والذي تمت الاستعاضة عنه بتجمع أسبوعي كل سبت للوقوف على آخر التحضيرات".
وبين اللوزي: "المنتخب الوطني يملك الخبرة على مستوى الذكور والإناث، ومنهم أبطال سبق لهم تمثيل الوطن في منافسات عربية وقارية، وهناك خامات صاعدة تبشر بالخبر للعبة، إلا أن ظروف اللعبة أضرت في استمرارية التدريبات مع غياب التنافسية الاحتكاكية".
وأضاف: "نعمل على جوانب مترابطة نفسية وفنية وبدنية، وأثمن اجتهاد المدربين واللاعبين في استثمار الوقت، ويتمتع عناصر المنتخب الوطني بالمعنويات العالية، ولديهم الحماس والعزيمة للمنافسة على مراكز متقدمة، رغم الجاهزية والخبرة التراكمية للمنتخبات العربية، ولدينا فرصة المنافسة بقوة في بعض الفئات، وللسيدات فرصة أكبر في التتويج في إحدى الميداليات الملونة خاصة على المستوى الجماعي".
من جانبه، قال المدرب الوطني عطا البلوي: "انطلقت في خطة تدريب اللاعبين: شريف العطاونة (بطل الرجال)، عمر النجار (بطل الشباب)، رائد العتيم (بطل الناشئين)، منذ فترة طويلة في نادي الضليل، من أجل تجهيزهم لموعد البطولة العربية، وحقق اللاعبون نتائج مميزة في تصفيات اختيار عناصر المنتخب الوطني، ونتوقع منافسة قوية من دول أفريقيا ولا سيما، المغرب والجزائر".
ويضم منتخب الذكور، لفئة الرجال كلا من: شريف العطاونة، عبدالعزيز الصانع، سعد سلامة، مهدي صالح، صالح أسامة، وحسين البوريني، والشباب كلا من: عمر النجار، أحمد أبو غليون، نجم نور الدين، راشد عبد الحليم، بهاء متروك، وبلال عطية، والناشئين كلا من: عبد الرحمن غنام، أحمد المجالي، محمد ياسر عكاوي، فهد بطاينة، رائد محمد سليم، وعبد العزيز غنام.
ويضم منتخب الإناث كلا من: هبة حمود، صبرية مرادات، ناهدة البوات، ولين أبو جبارة، والشابات كلا من: لما الجعارات، سارة حبوب، ملك الجعارات، فاطمة مغاصبة، وندى رمضان، والناشئات كلا من: إخلاص الشرعة، سوار الغرايبة، ملك سلطان، هدى الجعارات، ونادين بقاعين.

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