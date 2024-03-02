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الكراتيه يسجل لاعبيه في جولتي أنطاليا والقاهرة بالدوري العالمي

3/2/2024 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن أسماء المسجلين في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية بالفترة من 15 إلى 17 الشهر الحالي.
ووفق موقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 382 لاعبا ولاعبة، وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسجلين في البطولة 5 لاعبين، سيصار إلى اعتمادهم من قبل اتحاد الكراتيه وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني، واللاعبون هم عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
كما أعلن الاتحاد الدولي عن تسجيل 6 لاعبين من الأردن في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، حيث سجل للمشاركة في البطولة 232 حتى الآن، منهم 6 لاعبين من الأردن سيصار إلى اعتمادهم من قبل اتحاد الكراتيه وفقا لما يراه مناسبا وهم عبد الله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
ويجتمع في بطولات الدوري العالمي، أفضل أبطال العالم في الكراتيه، وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الأردني للكراتيه، عفيف غيث، على الميدالية البرونزية لوزن تحت تحت 67 كغم.
وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار" حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.
والأوزان المشاركة في البطولة للاناث هي تحت 50، 55، 61 ، 68، فوق 68 كغم، وللذكور تحت 60، 67، 75، 84، فوق 84 كغم.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على جائزة مالية مقدارها 1000 يورو، وصاحب المديالية الفضية على جائزة مالية مقدارها 500 يورو، ويحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.
واستعدادا لجولتي الدوري العالمي في انطاليا والقاهرة، يكثف المنتخب الوطني تدريباته اليومية من أجل الإعداد الجيد للاعبين ورفع لياقتهم البدنية، والوقوف على توفير كافة متطلبات المشاركة في البطولتين.

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