‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

MENAFN - Alghad Newspaper) علاء الدين أبو زينة

‏تقف المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة شاهدا على الروح الحية التي لا تقهر لشعب مصمم على استعادة حقوقه وكرامته في مواجهة أعتى قوى القمع والاحتلال. وعلى الرغم من دفع الشعب الفلسطيني كلفة هائلة من المعاناة والخسائر، فإنه يحقق مكاسب كبيرة لقضيته على أكثر من صعيد. ولعل من أهم إنجازات هذه المقاومة تسليط ضوء قوي كان غائبا على الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني ونواياه الخبيثة بشأن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين. وأصبح النضال الفلسطيني التحرري يحظى باهتمام ودعم دوليين متزايدين بطريقة غير مسبوقة، وهو ما يتيح إمكانيات جديدة للقضية الفلسطينية. ‏



كان عمل المقاومة الباسل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) مقدمة لفضح الدوافع الكامنة وراء سياسات وتصرفات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. وأعاد التذكير بحقيقة الوضع المأساوي المسكوت عنه في غزة على مدى 17 عاما. كان الغزيون يواجهون طوال هذه السنوات القمع والتمييز المنهجيين اللذين فرضهما الاحتلال بالحصار الخانق المعزز بالتوغلات العسكرية والغارات الجوية الدورية التي استهدفت "جز العشب" وإجبار السكان على "الحمية القسرية" بالعيش على الحد الأدنى من لوازم البقاء وإحباط طاقتهم.

‏كان ذلك العيش على حافة الموت يمر كشيء طبيعي، إلى أن كشفت الأحداث الأخيرة النزعات الإجرامية التي ينطوي عليها الكيان الصهيوني، القائمة على نية الإبادة والتطهير لاستكمال مشروعه الاستعماري. ورأى العالم الوجه القبيح الحقيقي للكيان وهو يستهدف الفلسطينيين بالقصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، فيما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ومن خلال توثيق هذه الفظائع ونشرها، أتاحت المقاومة الفلسطينية، وتضحيات الفلسطينيين، تعرية الرواية الزائفة التي يروجها الكيان ومؤيدوه، وفضحت الظلم المتأصل في سياساتهم وغاياتهم.‏

على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها، حققت المقاومة الفلسطينية في غزة مكاسب كبيرة على مختلف المستويات. عسكريا، أثبت المقاتلون من مختلف الفصائل التي تعمل في القطاع قدرتهم على التصدي لآلة العدو العسكرية والدفاع عن أرضهم وإلحاق خسائر بالجيش المتغطرس الذي أظهروا أنه يُقهر، وبالتالي التقاط ورقة ضغط وردع. وعلى الصعيد السياسي، نجحت المقاومة في حشد الدعم الشعبي وتعزيز التماسك الداخلي بين الفلسطينيين، على الرغم من محاولات الجهات الفاعلة الخارجية زرع الانقسام والفرقة بينهم. وقد أصبحنا نسمع بطريقة أكثر جدية دعوات إلى توحيد الصف الفلسطيني، كضرورة وجودية، والالتفاف حول برنامج نضالي يأخذ في اعتباره إمكانيات الكفاح المسلح في تحقيق مكاسب لم تنجح في تحقيقها الاتجاهات الانهزامية أو المخدوعة بوعود الدولة والسلام من دون دفع مقابل.‏

‏وقد امتد تأثير النشاط النضالي الفلسطيني إلى مختلف بقاع العالم. وكما يحدث، ألهم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الهمجية حركات التضامن في جميع أنحاء العالم، فتصاعدت حركات ودعوات المقاطعة ضد الكيان الصهيوني وأصبح بالإمكان انتقاده علنا والتحرر من تهمة "معاداة السامية" التي لطالما استخدمت لتخدير الضمائر. ولم تؤد الثورة في غزة وتداعياتها إلى زيادة الوعي بمحنة الفلسطينيين فحسب، بل أصبحت تمارس ضغطا على الحكومات والهيئات لإنهاء تواطئها في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان. وبفضل الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي والنشاط الرقمي، تمكن الفلسطينيون وأنصارهم من تضخيم الأصوات المناهضة لقوى العدوان، ومواجهة وتفكيك رواياتها السائدة، واستعادة المهمشين القدرة على كتابة روايتهم الخاصة.‏

على الرغم من الخذلان الواضح، والمتوقع، الذي لاقته المقاومة الفلسطينية والفلسطينيون من كيانات ميؤوس منها، تلقت المقاومة تضامنا ودعما من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات والبلدان والأفراد الذين يترفعون عن التغاضي المتآمر مع الظلم المتأصل في الاحتلال، ويدفعهم ميل شريف إلى دعم مبادئ العدالة والمساواة. وقد أدانت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي ودعت إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة.

‏كما اتخذت عدة دول خطوات ملموسة لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين، أو بقطع علاقاتها وسحب سفرائها وإلغاء اتفاقياتها التجارية مع الكيان، أو من خلال تقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين، أو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. كما حشدت الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم ونظمت التجمعات والمسيرات والمقاطعات والاحتجاجات والحملات التثقيفية، تضامنا مع الفلسطينيين ولزيادة الوعي حول قضيتهم العادلة والظلم الذي يتعرضون إليه.‏

وبالإضافة إلى الكيانات، قدم أفراد بارزون، بمن فيهم علماء وفنانون، وأكاديميون ومفكرون، وناشطون وقادة سياسيون، أصواتهم لنصرة النضال الفلسطيني، وتحدثوا في الإعلام والتجمعات والندوات ضد الفصل العنصري والنهج الإبادي والطبيعة غير الشرعية للكيان الصهيوني، وطالبوا بالمساواة والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد ساعدت جهودهم على تحفيز الرأي العام وتحويل الخطاب المحيط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ممهدين الطريق لنهج أكثر وعيا وشمولا وقائما على الحقوق المشروعة في الحرية للفلسطينيين.‏

‏لم يسبق منذ وقت طويل أن كانت القضية الفلسطينية في المركز والمقدمة من الانتباه العالمي كما هي الآن. وقد أظهر النضال الفلسطيني الجدي قيمته بطريقة لا تقبل الشك في خدمة قضايا التحرر من الاستعمارات، وأكد على الطريقة الوحيدة التي تُكسب بها الحرية، حيث الاستسلام ليس خيارا وحيث ينبغي أن يدفع المستعمرون أثمانا عن جرائمهم التي لا توقفها الأساليب السلمية، خاصة وأن الاستعمار في حد ذاته جريمة بشعة مستمرة تستوجب العقاب.

فيما يلي مقال للناشط اليهودي-الأميركي إريك مان، يحث فيه حركة التحرر الوطنية الفلسطينية على فضح وهزيمة "الحل النهائي" الذي يتصوره الكيان المتطرف للقضية الفلسطينية. ويعرض مان ذلك في سياق البناء على المكاسب التي تحققها المقاومة الفلسطينية الباسلة في الوقت الراهن.











‏‏إريك مان‏ - (كاونتربنش) 21/2/2024

"المقاومة الفلسطينية تنتصر: على الحركة فضح وهزيمة "الحل النهائي" الذي وضعه نتنياهو للقضية الفلسطينية‏



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه إدانة عالمية، يقول يائسا لأنصاره المعزولين أن إسرائيل تحتاج إلى تحقيق "نصر كامل". وفي يوم "عيد الميلاد" في العام 2023، منحت صحيفة "وول ستريت جورنال" رئيس الوزراء منبرا عالميا لتأكيد بيانه -"شروطنا الأساسية الثلاثة للسلام: يجب علينا تدمير حماس، ونزع سلاح غزة، ونزع التطرف من المجتمع الفلسطيني بأسره". هكذا أوضح نتنياهو أهدافه. إنه يريد "حلا نهائيا" للمشكلة الفلسطينية -الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وهدفه هو فلسطين من دون أي فلسطينيين حتى تتمكن إسرائيل من احتلال كل فلسطين بالكامل، مرة وإلى الأبد.‏

يستدعي تطبيق الطبقة الحاكمة الإسرائيلية المباشر لـ"الحل النهائي للمسألة اليهودية" الذي وضعه هتلر إعادة بناء تاريخية قصيرة. بحلول العام 1939، ألقى أدولف هتلر خطابا دعا فيه إلى "الإبادة الجماعية لجميع اليهود في أوروبا". ويستند مصطلح "الإبادة" ذاته إلى تجريد الشعب اليهودي من إنسانيته وتشويه سمعته. وكان "الحل النهائي للمسألة اليهودية" هو الاسم الرمزي الرسمي لقتل كل يهودي يمكن أن يصل إليه النازيون. وقامت بصياغة هذه السياسة للقتل الجماعي المتعمد والمنهجي في ألمانيا وأوروبا المحتلة، من الناحية الإجرائية والجيوسياسية، القيادة النازية في كانون الثاني (يناير) 1942 في "مؤتمر وانسي" (1) الذي عقد بالقرب من برلين. وبلغت هذه السياسة ذروتها في الـ"هولوكوست"، الذي شهد مقتل 90 في المائة من اليهود البولنديين، وثلثي السكان اليهود في أوروبا. وكتب راؤول هيلبرغ Raul Hilberg، مؤلف ‏‏كتاب "تدمير يهود أوروبا"‏‏ Destruction of the European Jews، أنه في العام 1941، المرحلة الأولى من القتل الجماعي لليهود، بدأت وحدات القتل المتنقلة في ملاحقة ضحاياها عبر الأراضي الشرقية المحتلة. وفي المرحلة الثانية، التي امتدت عبر كامل أوروبا التي تحتلها ألمانيا، تم إرسال الضحايا اليهود في قطارات الموت إلى معسكرات القتل المركزية التي بنيت لغرض القتل المنهجي لليهود.‏

ولكن، لماذا أطلق النازيون على ذلك اسم "الحل النهائي"؟ لأن كل شكل آخر من أشكال اضطهاد اليهود لم يحل المشكلة. كانت ألمانيا النازية تنطوي على الكثير من الكراهية لليهود لدرجة أن إبادتهم الجماعية فقط كانت "الحل" لسؤالهم –ما الذي يمكننا أن نفعله للقضاء على اليهود كشعب. بدأ النازيون بالإساءة اللفظية والضرب الجسدي. ثم أُجبر اليهود على ارتداء نجمة داود الصفراء وهم يصرخون بالنعوت ويلقون الحجارة. ثم تحول النازيون إلى السجن القسري لليهود في الأحياء اليهودية. ثم القتل على نطاق واسع. ثم فكرة أنه ربما يمكن تفريق اليهود. ولكن إلى أين؟ -بينما أرادت ألمانيا السيطرة على العالم والولايات المتحدة، لم يكن البريطانيون والفرنسيون بالتأكيد يريدون اليهود بينهم. ثم، أخيرا، جاء "الحل النهائي".‏

من الصياغة المفاهيمية والاستراتيجية للصهيونية في ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى المذابح الجماعية الإسرائيلية وتفريق أكثر من 700.000 من السكان الفلسطينيين الأصليين في العام 1947 -التي يسميها الفلسطينيون النكبة، كان وجود إسرائيل نفسه قائما على الإبادة الجماعية. لطالما كانت الإبادة الجماعية وإزالة السكان الأصليين وقتلهم الجماعي هي الضرورة التكتيكية المركزية للإمبريالية الاستيطانية البيضاء والأوروبية. وتعرف "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية" للعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها "أي فعل من الأفعال الخمسة المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وتشمل هذه الأفعال الخمسة: قتل أعضاء الجماعة؛ والتسبب لهم بأضرار جسدية أو عقلية خطيرة؛ وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة؛ ومنع الولادات؛ ونقل الأطفال قسرا إلى خارج الجماعة".‏

‏في فولكلور المستوطنين الإمبرياليين البيض والمسيحيين والأوروبيين -والآن اليهود- يُفترض دائما أن الأرض المستهدفة شاغرة -أو في أذهانهم، شاغرة مسبقا. ومع ذلك، كان أنصار الصهيونية في ثمانينيات القرن التاسع عشر يفهمون جيدا أن العالم بأسره كان مأهولا. وهكذا، احتاجوا إلى دعم القوى الإمبريالية (في هذه الحالة إنجلترا) لتهجير الفلسطينيين الذين كانت للبريطانيين سيطرة استعمارية عليهم. وسيكون ذلك هو القاعدة الأرضية لدولة استيطانية جديدة يديرها اليهود الصهاينة. وفي المقابل، وعدت إسرائيل بأن تكون وكيلا مخلصا للإمبريالية البريطانية، ولاحقا الإمبريالية الأميركية، في الشرق الأوسط، ودعم معاداة الشيوعية والثورة المضادة، وتوسيع الأجندة العنصرية الاستعمارية. وكان هذا واضحا أكثر من أي شيء آخر في تحالف إسرائيل الاستراتيجي والأيديولوجي والثقافي العميق مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.‏

وسارت الخطة التكتيكية الإسرائيلية لتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين بطريقة منهجية.‏ ‏بدأت بالغزو المنهجي المدروس للمستوطنين اليهود بجلبهم إلى فلسطين في وقت مبكر من ثمانينيات القرن التاسع عشر، كمتسللين واعين ومحتلين مستقبليين.‏

‏ثم كانت النكبة الفلسطينية في العام 1947 -غزو عسكري إسرائيلي عقابي لفلسطين أدى إلى الترحيل القسري لأكثر من 700.000 فلسطيني.‏

‏ثم كان الاحتلال الإسرائيلي لغزة في العام 1967 -اعتقال مليون فلسطيني وقيام إسرائيل بإنشاء معسكر اعتقال في الهواء الطلق يتسع لمليوني إنسان في غزة- محرومين من أي مساعدات إنسانية، أو الحق في السفر برا وبحرا وجوا. ثم، إلى جانب ضرب طوق على سكان غزة، فرض الإسرائيليون سيطرة منهجية من الإرهاب ضدهم باستخدام تكتيكات السجن والتعذيب والخطف والقتل. وأدت الوحشية الإسرائيلية والانتهاكات الثقافية المستمرة إلى التسبب بوفيات غير طبيعية للرضع، ونشر اليأس، والاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، وزيادة حالات الانتحار بين الفلسطينيين الأصليين. وكانت هذه خطة واعية نفذتها إسرائيل لتدمير ثقافة الشعب الفلسطيني، وسلامته، وكرامته وهويته الوطنية.‏

ثم، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أطلقت حماس مبادرة تكتيكية جريئة وفعالة للتحرر الوطني الفلسطيني. تصوّورا أن الشعب الفلسطيني وحماس سعوا أخيرًا إلى الانتقام، والتحرر، والثورة التحرر ضد احتلال فاشي! أجبر هذا التأكيد البسيط على إنسانية الشعب الفلسطيني، وحقه في المقاومة بأي وسيلة ضرورية، والرد بالقتال، كل دولة في العالم على إيلاء اهتمام كبير للقضية الفلسطينية واتخاذ موقف -إلى أي جانب أنت؟ وفي حين أن العديد من حلفاء إسرائيل التقليديين يعلنون دعمهم لها، فإن العديد منهم يعكفون بالفعل على صياغة إستراتيجية للخروج.‏

‏ردا على المبادرات التكتيكية لحماس، صاغت إسرائيل أكثر الردود وحشية -تدمير الفلسطينيين كشعب مرة واحدة وإلى الأبد؛ ما يسميه نتنياهو "النصر الكامل". وكانت هذه الخطة دائما هناك، ولكن كان لا بد من تنفيذها على مراحل. كان وجود حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة شيئا غير مقبول ولا يمكن تصوره بالنسبة للصهاينة، ولكنه ملهم ومبهج ومحرر للشعب الفلسطيني. لطالما كانت المقاومة الجماهيرية بالنسبة للمضطهدين، كما أشار فرانز فانون، هي المضاد العظيم للاكتئاب.‏

شرط نتنياهو المسبق الأول: ‏‏يجب تدمير حماس‏

بدأ ‏نتنياهو بيانه:‏

‏"أولا، يجب تدمير حماس، الوكيل الإيراني الرئيسي. تدعم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا والعديد من الدول الأخرى نية إسرائيل تدمير الحركة الإرهابية. ولتحقيق هذا الهدف، يجب تفكيك قدراتها العسكرية وإنهاء حكمها السياسي على غزة. لقد تعهد قادة حماس بتكرار مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) "مرارًا وتكرارًا". هذا هو السبب في أن تدميرها هو الرد المتناسب الوحيد لمنع تكرار هذه الفظائع المروعة. أي شيء أقل من ذلك سيضمن المزيد من الحرب والمزيد من إراقة الدماء. وخلال تدمير حماس، ستواصل إسرائيل التصرف في امتثال كامل للقانون الدولي".‏

‏(لاحِظوا أن نتنياهو يعترف بـ"حكمها (حماس) السياسي على غزة" -وهو اعتراف بالدعم السياسي الساحق الذي تتمتع به الحركة بين الشعب الفلسطيني في غزة).‏

‏إن حماس هي منظمة سياسية شعبية، تحظى بدعم في جميع أنحاء فلسطين –حيث أقوى قاعدة لها في غزة. وهدفها هو التحرر الوطني للشعب الفلسطيني. وهي حركة حرب عصابات. في كانون الثاني (يناير) 2006، عندما أجرت المناطق الفلسطينية ما تبين أنها آخر انتخابات برلمانية، فازت حماس، التي ترشحت باسم "حزب التغيير والإصلاح"، بأكبر عدد من الأصوات الشعبية -44 في المائة من المجموع. وكان ذلك في مقابل ذلك41 في المائة لحركة "فتح"، أو "السلطة الفلسطينية" الأكثر اعتدالا. ووفق النظام البرلماني الفلسطيني، فازت حماس بأغلبية قوية من المقاعد –74 مقعدا لحماس في مقابل 45 لفتح.‏

شكل هذا التصويت مفاجأة مذهلة لأن إسرائيل كانت قد اعتقلت 50 عضوا من حماس من المنخرطين في الانتخابات، بالإضافة إلى اعتقال وسجن 15 من قادتها. وكما لو أن ذلك لم يكن كافيا، قدمت الولايات المتحدة وأوروبا نصف ميزانية "فتح" الانتخابية، حيث ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 2.3 مليون دولار. ولولا التدخل والمساعدات الإسرائيلية والأوروبية والأميركية، لكانت حماس قد حققت فوزا ساحقا. لكنّ حماس اكتسبت من خلال هذه العملية دعما سياسيا أكبر، بينما فقدت "فتح" مصداقيتها في نظر الكثيرين في غزة. وهكذا، قرر نتنياهو والغالبية العظمى من القوى السياسية الإسرائيلية التي تتفق معه أو تخضع له، أنه يجب تدمير "الحكم السياسي" لحماس. وكان هذا يعني، عمليا، أنه يجب تدمير جميع الفلسطينيين الناشطين في حماس، أو المتعاطفين مع حماس، أو حتى غير المعارضين لحماس.‏

كان استخدام نتنياهو لكلمة "تدمير" دعوة صريحة إلى القتل الجماعي لحماس وجميع الفلسطينيين. و‏‏تستخدم الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل مصطلح "تدمير" فقط في حربها ضد شعوب "العالم الثالث". لاحظوا أنه خلال الحرب العالمية الثانية، في حرب الولايات المتحدة والإنجليز وشيوعيي العالم الثالث ضد الفاشيين الألمان والإيطاليين واليابانيين، لم يستخدم قادة الولايات المتحدة كلمة "تدمير" على الإطلاق. بينما أدركت الولايات المتحدة أن معظم الألمان واليابانيين كانوا نازيين وفاشيين متحمسين، كانت لديها خطط لإعادة دمجهم و"إعادة تأهيلهم" بعد الحرب العالمية الثانية في خطتها الإمبريالية المناهضة للشيوعية والرامية إلى السيطرة على العالم. وهكذا، أرادت الولايات المتحدة خلق الأسطورة التي تقول أن عددًا صغيرًا فقط من القادة النازيين هم الذين أجبروا شعوبهم على ارتكاب جرائم لا تطاق ضد الإنسانية. ثم، عند تحقيق النصر، يمكن للولايات المتحدة أنسنة النازيين والفاشيين الذين تعتزم تجنيدهم لقضيتها. حتى في مواجهة الإبادة الجماعية الألمانية ضد الشعب اليهودي وشعب الغجر والشيوعيين، لم يكن مصطلح "التدمير" موجودًا مطلقًا في قاموس الولايات المتحدة.‏

الرد المتناسب

فيما يلي توثيق للمعاناة الجماعية التي خلفها "الرد المتناسب" الإسرائيلي على الفلسطينيين:‏

‏في غزة، وفقًا لقناة "الجزيرة"، (حتى تاريخه):‏

‏قتلى: ما لا يقل عن 27.947 شخصا، بينهم أكثر من 12.150 طفلا و8.300 امرأة.‏

‏جرحى: أكثر من 67.459 شخصا، من بينهم 8.663 طفلا و6.327 امرأة على الأقل.‏

‏مفقودون: أكثر من 7.000‏.

كما تم تدمير أو إلحاق ضرر جزئي بأكثر من نصف منازل غزة –360.000 وحدة سكنية. إضف إلى ذلك تدمير 390 مرفقا تعليميا، ولم يعد يعمل في غزة سوى 13 فقط من أصل 35 مستشفى، وبشكل جزئي؛ وتم تدمير 122 سيارة إسعاف؛ و267 مكانا للعبادة دمرتها الهجمات الإسرائيلية.‏

‏وفي كل ساعة في غزة: يُقتل 15 شخصا –ستة منهم من الأطفال؛ ويصاب 35 جريحا؛ ويتم إسقاط 42 قنبلة؛ ويتم تدمير 12 مبنى.‏ (يُتبع)‏



‏*إريك مان Eric Mann: المدير المشارك لـ"مركز استراتيجية العمل/ المجتمع". وهو من قدامى الأعضاء في حركات "مؤتمر المساواة العرقية"، و"طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي"، و"حركة الاتجاهات الجديدة لعمال السيارات المتحدين". وهو مضيف برنامج "أصوات من الخطوط الأمامية" الذي يبثه راديو "كيه. في. إف. كيه"/ باسيفيكا، (‏محطة إذاعية‏‏ برعاية المستمعين مقرها في ‏‏شمال هوليوود‏‏، كاليفورنيا، الولايات ‏‏المتحدة). كتابه القادم هو "‏‏رأيت ثورة بأم عيني: تاريخ واستراتيجية وتنظيم الثورة التي نحتاجها اليوم" I Saw a Revolution with my Own Eyes: History, Strategy, and Organizing for The Revolution We Need today

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Palestinian Resistance is Winning: the Movement Must Expose and Defeat Netanyahu's“Final Solution” to the Palestinian Question

هامش المترجم:

(1) مؤتمر وانسي‏‏ Wannsee Conference: كان اجتماعًا لكبار المسؤولين الحكوميين في ‏‏ألمانيا النازية،‏‏ عقد في ضاحية ‏‏وانسي‏‏ في ‏‏برلين في‏‏ 20 كانون الثاني (يناير) 1942. كان الغرض من المؤتمر، الذي دعا إليه مدير ‏‏المكتب الرئيسي لأمن الرايخ، رينهارد هايدريش‏، هو ضمان تعاون القادة الإداريين لمختلف الإدارات الحكومية في تنفيذ ‏‏"الحل النهائي للمسألة اليهودية"‏‏، حيث سيتم ترحيل معظم ‏‏يهود‏‏ ‏‏أوروبا التي تحتلها ألمانيا إلى بولندا المحتلة وقتلهم. وخلال الاجتماع، أوضح هايدريش كيف سيتم تجميع اليهود الأوروبيين وإرسالهم إلى ‏‏معسكرات الإبادة‏‏ في "‏‏الحكومة العامة"‏‏ (الجزء المحتل من بولندا)، ‏‏حيث سيتم قتلهم‏‏.