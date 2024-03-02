نجوم المنتخب يوجهون رسالة للاتحاد بشأن المعجبين.. قيد نصف مكافأة آسيا في حساب النشامى

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

قيد نصف المكافأة في رصيد نجوم المنتخب

تسلم لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الخميس الماضي، نصف قيمة المكافأة المخصصة لهم، نظير حصول منتخب النشامى على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر.

وقام اتحاد الكرة بقيد نصف قيمة المكافأة في حسابات اللاعبين، على أن يتم الحاق ما تبقى من المكافأة، فور تجمع المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار التحضير والاستعداد لملاقاة منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

ولم يفصح اتحاد الكرة عن قيمة المكافأة التي خصصت للاعبين، ولكن المعلومات ترشح أن يكون كل لاعب حصل على مبلغ ما بين 50 إلى 60 ألف دولار، وهو مبلغ خصصه الاتحاد، فيما حصل كل لاعب على مبلغ 5 آلاف دينار (خارج حسبة المكافأة)، تسلمها المنتخب في الدوحة.

يشار إلى أن عددا كبيرا من لاعبي المنتخب، يرفضون الخوض في التفاصيل المالية وقيمة ما يحصلون عليه، بسبب تهافت الناس عليهم للمطالبة بسلفة مالية أو قرض أو مساعدة وما شابه من ذلك.

لاعبون يوجهون رسالة للاتحاد لحل مشكلتهم

كشف لاعبون في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، عن مشكلة تواجههم خلال المباريات والبطولات الكبيرة مثل بطولة كأس آسيا الأخيرة، والتي تتمثل في عدم قدرتهم على منح المعجبين قمصانهم، نتيجة عدم حصولهم إلا على عدد محدود من القمصان، متمنين على اتحاد الكرة النظر في هذه الملاحظة، من خلال توفير عدد أكبر من القمصان "التيشيرتات"، لمواجهة طلبات المعجبين في البطولات الكبيرة والمباريات المهمة.

وأشار لاعبون إلى أنهم يتعرضون في الكثير من الأحيان لإحراج، نتيجة عدم قدرتهم على منح قميصهم لمعجب أو مريض يطلب القميص، بسبب عدم امتلاكهم إلا هذا القميص أو قميصا آخر احتياطا، أو مجموعة من القمصان قد تصل إلى 4 ولكنها تعتبر غير كافية للنجوم المحبوبين الذين يواجهون في الملعب وخارجه طلبات الحصول على القميص.

وسبق وأن تعرض أكثر من نجم لمواقف محرجة، بسبب شح القمصان المخصصة للاعبين خلال البطولات والمباريات، وهو أمر أراد نجوم المنتخب نقله إلى الاتحاد أملا في حلول قريبة، تتمثل في رفع عدد القمصان المخصصة لكل لاعب، لمواجهة طلبات المعجبين.

اتحاد الكرة يتوجه لاستقطاب خالد سعد والدميري

يتوجه اتحاد كرة القدم، لاستقطاب خالد سعد ومحمد الدميري، للعمل مدربين لمنتخب سن 15(مواليد 2009-2010). ووفق المعلومات فإن التوجه يتضمن تعيين سعد مديرا فنيا للمنتخب، والدميري مدربا عاما، مع تعيين محمد عيسى مدربا لحراس المرمى.

حديث تحكيمي "دولي" في ركلات جزاء قطر والأردن

تفيد المعلومات أن حالة احتساب 3 ركلات جزاء لصالح منتخب قطر أمام المنتخب الوطني "النشامى"، في مباراة نهائي كأس آسيا التي اختتمت أخيرا في قطر، لاقت متابعة واصداء واسعة في عدد من القارات، من خلال مناقشة الحالات تحكيميا في المباراة التي انتهت بفوز قطر 3-1، علما أن جميع أهداف قطر جاءت من ركلات الجزاء.

دوائر حكام متعددة في مختلف القارات، ناقشوا صحة ركلات الجزاء، وخرجوا بنتائج أبرزها أن ركلة الجزاء الأولى ليست صحيحة أبدا، مع استغراب عدم تدخل تقنية الفيديو لحسم الموضوع، فيما ذهبت التحليلات إلى صحة الركلة الثانية، وتشكيك في صحة الركلة الثالثة.

عزالدين أبو عاقولة يبدأ رحلة العلاج في موسكو

بدأ نجم المنتخب الوطني للشباب وفريق الرمثا عزالدين أبو عاقولة، رحلة العلاج في العاصمة الروسية موسكو، التي وصلها أول من أمس، لعلاج الإصابة التي تعرض لها في العين، خلال مناسبة خارج حدود الملعب.









وينتظر أن يبدأ اللاعب يوم غد الاثنين، مراجعاته لمركز متخصص في العيون، للوقوف على سبل العلاج، أملا في العودة من روسيا بأخبار مبشرة وتدعو للتفاؤل.

اللجنة تتعهد بعدم تسريب المقبولين في "البرو"

تعهد رئيس وأعضاء لجنة اختيار المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، على عدم تسريب أسماء المدربين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة التي تنطلق فعالياتها خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وتستمر لمدة عام.

وتضم اللجنة التي يرأسها المدير الفني لاتحاد الكرة أليكس جيتزي، كل من ديان صالح وأحمد عبدالقادر واسلام ذيابات وصالح دغش.

وفور أن أنهت اللجنة عملها ومقابلاتها مع المدربين الراغبين بالمشاركة والذين زاد عددهم على 65 مدربا، تم اختيار 18 مدربا بشكل مبدئي، للمشاركة في الدورة، قبل أن تتعاهد اللجنة على عدم تسريب أسماء الذين وقع عليهم الاختيار، حيث تم التشديد بضرورة سرية الموضوع لحين الإعلان بشكل رسمي عن المقبولين.

وحاول عدد من المدربين المرشحين، الاتصال مع اللجنة للتعرف على مصيرهم، قبل أن يقابلوا بالاعتذار بسبب الالتزام بعدم تسريب الأسماء.

يشار إلى أن مدربين مؤهلين للمشاركة، تم رفض طلباتهم، بسبب تأخرهم في تقديم طلبات المشاركة.

كواليس النجوم

. عدد كبير من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن توجههم لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بعد أن تولدت لديهم قناعة بأنهم لن يحصلوا على مستحقاتهم إلا بالشكوى.

. احتكاك حدث بين أحد جماهير نادي سحاب، وعدد من لاعبي فريق الكرة، بعد الخسارة أمام شباب الأردن بدوري المحترفين.. المشجع طالب اللاعبين بتحليل راتبهم، ليرد اللاعبون بأنهم هم أصلا لا يأخذون رواتب.. الملفت في أن هذه المباراة التي جرت على ستاد عمان لم يتابعها في المدرجات أكثر من 15 إلى 20 متفرجا في مؤشر على طبيعة دوري المحترفين.

. المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا لكرة القدم أمين فيليب، يتواجد في أغلب مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، حيث يحرص على متابعة المباريات في الدوري.

. نادي شباب الأردن لن يكون بمقدوره تسجيل اللاعبين الذين سبق وأن أعلن التعاقد معهم، وذلك بسبب عودة قرار حرمانه من التسجيل.

. المدرب السوري نزار محروس المتواجد حاليا في عمان، رفض في الفترة الأخيرة عروضا لتدريب أندية سعودية في الدرجة الأولى، وفرق عراقية متأخرة في الترتيب، وفريق لبناني.. محروس يفضل التريث قبل تحديد وجهته المقبلة.









. اتحاد الكرة بدأ الحديث عن توجه جديا للاستعانة بتقنية الفيديو "الفار"، بانتظار التوقف على قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الاتحاد لحسم موضوع الاستعانة بـ"الفار".. إلى ذلك ينتظر أن تشارك خبرات تحكيمية أردنية في مهام آسيوية خلال تصفيات كأس العالم التي تقام الشهر الحالي.. من الخبرات المرشحة للمشاركة ناصر درويش وعوني حسونة وإسماعيل الحافي والحكام محمد عرفة وأحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة وأدهم مخادمة وأحمد الرويلي.