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سيوفر 70 فرصة عمل.. استثمار جديد في قطاع الأدوية بـمادبا الصناعية

3/2/2024 2:19:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم السبت، استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2 مليون دينار أردني سيوفر قرابة (70) فرصة عمل.
ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الأردنية المدير العام عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامر النجار.

وقال جويعد إن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية، معلنا وصول عدد الاستثمارات في المدينة إلى 34 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 22 مليون دينار ستوفر قرابة 1400 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

وبين أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية إضافة إلى حزمة من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وجدد جويعد دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الشركة في مدينة مادبا الصناعية لإقامة مشاريعهم الصناعية، مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية باشرت مؤخرا بإقامة مبانٍ صناعية جديدة فيها المرحلة الثالثة بمساحة 11 ألف متر مربع بعد إشغال كافة المباني التي أقيمت بمساحة 18 ألف متر مربع.

من جانبه، قال النجار إن قرار الشركة في إقامة مشروعها بمدينة مادبا جاء نتيجة الحوافز التي تمنحها المدينة، مبيناً أن المشروع سوف يكون متخصصا بإنتاج الأدوية البشرية وتستهدف بالدرجة الأولى السوق المحلي فيما تسعى مستقبلاً لزيادة طاقتها الإنتاجية للتصدير للأسواق الخارجية، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.

يشار إلى أن مدينة مادبا الصناعية تقع في محافظة مادبا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 250 دونما وتبعد عن مركز العاصمة عمان 40 كم وعن مركز المحافظة 13 كم وتمتعها بقربها من مطار الملكة علياء الدولي.

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