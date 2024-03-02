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افتتاح مركزين صحيين في الكرك بمليوني دينار

3/2/2024 2:19:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي الياروت ومركز مدين الأوليين في محافظة الكرك بتكلفة بلغت 2 مليون دينار.
ووضع الهواري حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل الذي تنفذه جمعية "همتنا" بتمويل مشترك بين شركة البوتاس العربية وجمعية البنوك الأردنية، كما زار مبنى مؤسسة إعمار الكرك.

وحضر افتتاح المركزين الصحيين الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من نواب الكرك، ورئيس مجلس المحافظة ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب، ومدير صحة المحافظة الدكتور أيمن الطراونة.

وحضر حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في مقر المركز الكائن في منطقة غور المزرعة، جنوب محافظة الكرك، رئيس مجلس إدارة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، ورئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة، وأعضاء جمعية همتنا، وعدد من رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات المحلية الداعمة وممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

ويحتوي مركز صحي الياروت الذي بلغت تكلفة إنشاؤه مليونا و200 ألف دينار من مخصصات اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو ألف متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسنان والأمومة والطفولة، كما يحتوي على مستودع أدوية لألوية شمال محافظة الكرك، ويقدم خدماته لسكان منطقة ياروت والمناطق المجاورة، وبنحو 500 مراجع شهرياً.

وبلغت تكلفة إنشاء مركز صحي مدين نحو 800 ألف دينار من مخصصات وزارة الصحة وبمساحة بناء حوالي 600 متر مربع، ويقدم المركز خدمات الطب العام لأكثر من 500 مراجع شهرياً.

أمّا مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل الذي تقوم عليه جمعية "همتنا" ضمن مبادرتها لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركزا صحيا، فيهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي الحكومي.

وأكد الهواري استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة مناطق المملكة ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

وقال وزير الصحة: "على الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لتطوير هذه البنية التحتية، حيث إن هناك مراكز صحية قديمة ومراكز صحية مستأجرة نسعى جاهدين لإيجاد الوسائل المناسبة والموارد الكافية لاستبدالها بمبان جديدة تلبي الطموح وتمكننا من تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطن".

وأشار الهواري إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 7 مراكز صحية في 5 محافظات، وتوسعة مركزين صحيين، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم، وافتتاح مركزي أسنان تخصصيين في مادبا والرمثا، بالإضافة إلى افتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وثمّن الدور الذي تؤديه مجالس المحافظات لخدمة المجتمعات المحلية ودعم مشاريع وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية، كما ثمن الدور دور جمعية همتنا في دعم قطاع الرعاية الصحية.

وأشار الهواري إلى أن فعاليات افتتاح مركز صحي الياروت ومركز صحي مدين ووضع حجر الأساس لمركز صحي غور المزرعة تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية.

وقال إن وزارة الصحة اتخذت نهجاً تشاركياً في عملها يهدف إلى تعظيم الإنجاز وتحقيق أفضل نتائج تعود بالنفع على المواطن الأردني.

وبين الهواري أن وضع حجر الأساس للمركز الصحي الثاني الذي تعمل جمعية همتنا على إعادة بنائه وتأهيله وتطويره، يأتي ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل 25 مركزا صحيا، ليلتحق بالخدمة وفق أعلى المستويات وضمن المعايير الدولية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيل مركز الأميرة بسمة الشامل الذي التحق هو الآخر بالخدمة قبل عام كأول مركز نموذجي للرعاية الصحية الأولية.

وأشاد بإنجازات الجمعية خلال السنوات السابقة والمتمثلة بمركز سميح دروزة للأورام وقسم الإدخال والمحاسبة في مستشفيات البشير، ومركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة المهاجرين في العاصمة عمان، وغيرها من المشاريع الحيوية التي قامت بها الجمعية لرفعة القطاع الصحي، كما شكر داعمي المشروع من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والأفراد ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب: "تأتي مساهمة شركة البوتاس العربية في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل تنفيذا لاستراتيجية مسؤوليتها الاجتماعية التي تسعى من خلالها إلى دعم وتمكين المجتمعات التي تعمل بها إضافة إلى المجتمعات الأقل حظاً سعياً لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد".

وأضاف أبو هديب: "يعد القطاع الصحي من القطاعات ذات الأولوية لنا في شركة البوتاس العربية باعتباره من القطاعات ذات الأثر الإيجابي الطويل والمستدام، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في مختلف أنحاء المملكة".

من جهتها، قدمت رئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة ملخصاً عن المشروع الذي بلغت كلفته مليونا و850 ألف دينار والذي سيخدم نحو 45 ألفا من قاطني منطقة غور المزرعة والمناطق المحيطة.

وبينت سمارة أن أعمال المشروع شملت هدم المركز القائم بالكامل وإعادة بنائه، لافتة إلى أنه تم إعداد تصميم مركز صحي غور المزرعة من قبل شركاء همتنا ليكون المبنى مقاوماً لأفعال الزلازل ومتناسباً مع الظروف المناخية لمنطقة الأغوار، بحيث يكون معزولاً حرارياً لمقاومة درجات الحرارة العالية، وتم عزل قواعد الأساسات لمقاومة الملوحة العالية للتربة، بالإضافة إلى تعديل التصاميم الإنشائية لتعويض المدة الزمنية الناتجة عن هدم المبنى القائم وإعادة بنائه من خلال تغيير النظام الإنشائي إلى نظام أكثر كفاءة وتوفيراً للوقت مع الحفاظ على كل عناصر السلامة والعزل الحراري، كما يمتاز المبنى بكونه صديقاً للبيئة ومراعياً لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت أنه تم استحداث طابق إضافي مجهز ومخصص لمنامة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين لتيسير عملهم؛ نظراً لبعد المركز عن مناطق إقامة الكثير منهم، ما سيساهم في تحسين واستدامة الخدمات الطبية في المركز.

وبلغت المساحة الكلية للمركز بعد إعادة الإنشاء نحو ألفي متر مربع وشملت عملية التطوير إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي، إضافةً إلى استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.

وأكدت سمارة أنه سيتم تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات المختصة لتدريب جميع العاملين في المركز من مقدمي الخدمات الصحية والفنيين والإداريين، ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين واستدامتها.

وأوضحت أن المركز سيكون أنموذجا للرعاية الصحية الأولية بما يتناسب ورؤى جلالة الملك للقطاع الصحي في المئوية الثانية للدولة الأردنية، حيث سيقدم المركز خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية لجميع مرتاديه، لا سيما المرضى الأقل حظًّا، بالإضافة إلى الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الرعاية الصحية في المملكة.

وقدّمت سمارة الشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، وأفادت بأنه سيتم افتتاح مركز صحي غور المزرعة الشامل بحلته الجديدة في مطلع شهر تموز/ يوليو من العام الحالي بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية، مضيفةً أن الجمعية ستقوم بتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق مختلفة في شمال المملكة ومحافظات الجنوب.

كما تم على هامش الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية همتنا الخيرية وشركة الشرق الأدنى للخدمات الطبية المخبرية (مختبرات ميدلاب)، وذلك تجسيداً للشراكة الفاعلة بين كل من القطاع الخاص والحكومي وقطاع المجتمع المدني، وستقوم مختبرات ميدلاب بموجب المذكرة بتزويد المركز بأثاث وأجهزة مختبر حديثة وتدريب الكوادر العاملة في المختبر الطبي وفقاً لأعلى المعايير المهنية الحديثة والإشراف على جودة الخدمات المخبرية في المركز.

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