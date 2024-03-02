الخليج والشباب سلبية محبطة
التاريخ
3/2/2024 2:18:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة الخليج والشباب، التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسط رعونة مهاجمي الفريقين، وعدم استغلال أي من الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى، ليرفع الخليج رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12، ووصل الليث إلى 25 نقطة في المركز الـ11.
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