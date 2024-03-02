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الخليج والشباب سلبية محبطة

3/2/2024 2:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة الخليج والشباب، التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسط رعونة مهاجمي الفريقين، وعدم استغلال أي من الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى، ليرفع الخليج رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12، ووصل الليث إلى 25 نقطة في المركز الـ11.

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