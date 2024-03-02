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الاتفاق يطيح بضمك المنقوص

3/2/2024 2:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الاتفاق في الاستفادة من نقص مضيفه ضمك، بعد إقصاء حارس مرمى الأخير، الجزائري مصطفى زغبة بالبطاقة الحمراء، وتغلب عليه 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي ضمك، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للكوماندوز ديماري جراي ((16))، وموسى ديمبلي ((45+6 ضربة جزاء))، وأُقصي حارس ضمك بالبطاقة الحمراء ((23))، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة، وبقي فارس الجنوب على 31 نقطة أيضا.

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