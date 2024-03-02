الاتفاق يطيح بضمك المنقوص

(MENAFN
- Al Watan) نجح الاتفاق في الاستفادة من نقص مضيفه ضمك، بعد إقصاء حارس مرمى الأخير، الجزائري مصطفى زغبة بالبطاقة الحمراء، وتغلب عليه 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي ضمك، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للكوماندوز ديماري جراي ((16))، وموسى ديمبلي ((45+6 ضربة جزاء))، وأُقصي حارس ضمك بالبطاقة الحمراء ((23))، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة، وبقي فارس الجنوب على 31 نقطة أيضا.
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