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الترفيه تطلق مبادرة مصنع الكوميديا

3/2/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ، عن رعاية الهيئة لمبادرة "مصنع الكوميديا"، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الكوميديا والمسرح. وتسعى الهيئة من خلال تلك الرعاية إلى إيجاد بيئة داعمة تسمح للمواهب الشابة بالتعبير عن إبداعاتهم وتقديم محتوى كوميدي مميز يلامس الهوية السعودية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب فكاهي.
وتوفر المبادرة منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الفكاهية، وتسعى لتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال وتقديم فرصة لهم لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين في الفن الكوميدي.
ويأتي "مصنع الكوميديا" ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في إطار جهودها لتحفيز النشاط الترفيهي.
وتضمنت المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية تعمل على صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في الصناعة الترفيهية. ويترأس الفريق القائم على المبادرة الفنان الكويتي الدكتور حسن البلام، يشاركه مجموعة من الفانين أساتذة وخبراء المسرح هم الفنان الدكتور خالد أمين، والأستاذ شايع الشايع، والأستاذ هاني النصار. وفيما يتعلق بالكتابة المسرحية يقوم عليها الدكتور أحمد صقر والأستاذ محمد أنور.
ويمكن للراغبين والمهتمين بخوض التجربة الجديدة والمميزة التسجيل من خلال الدخول على الرابط (اضغط هنا ).

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