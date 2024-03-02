الترفيه تطلق مبادرة مصنع الكوميديا

(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ، عن رعاية الهيئة لمبادرة "مصنع الكوميديا"، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الكوميديا والمسرح. وتسعى الهيئة من خلال تلك الرعاية إلى إيجاد بيئة داعمة تسمح للمواهب الشابة بالتعبير عن إبداعاتهم وتقديم محتوى كوميدي مميز يلامس الهوية السعودية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب فكاهي.
وتوفر المبادرة منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الفكاهية، وتسعى لتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال وتقديم فرصة لهم لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين في الفن الكوميدي.
ويأتي "مصنع الكوميديا" ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في إطار جهودها لتحفيز النشاط الترفيهي.
وتضمنت المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية تعمل على صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في الصناعة الترفيهية. ويترأس الفريق القائم على المبادرة الفنان الكويتي الدكتور حسن البلام، يشاركه مجموعة من الفانين أساتذة وخبراء المسرح هم الفنان الدكتور خالد أمين، والأستاذ شايع الشايع، والأستاذ هاني النصار. وفيما يتعلق بالكتابة المسرحية يقوم عليها الدكتور أحمد صقر والأستاذ محمد أنور.
ويمكن للراغبين والمهتمين بخوض التجربة الجديدة والمميزة التسجيل من خلال الدخول على الرابط (اضغط هنا
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