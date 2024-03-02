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العلا تطلق حملتها العالمية الأولى

3/2/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة مهمة تشكل انطلاقةً لرحلةٍ مثيرة، أزاحت العُلا، الواحة التاريخية الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية، الستار عن حملتها العالمية الأولى للعلامة التجارية تحت عنوان ((متجددة عبر الزمن)).
وانطلقت الحملة بشكل رسمي في 29 فبراير 2024، برؤيةٍ تتمحور حول تقديم جوهر العُلا للعالم بطابع فريد يعكس روحها من منظورٍ متجدد، لتعزيز جاذبية الوجهة واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتتجاوز حملة ((متجددة عبر الزمن)) المفهوم التقليدي لتسويق الوجهات السياحية، حيث تعتمد على دراسة البيانات وتستهدف تسعة أسواق رئيسية حول العالم بست لغات مختلفة عبر العديد من القنوات التسويقية.
ويتضمن إطلاق الحملة فعاليات مميزة تستهدف شركاء قطاع السفر والإعلام في ست مدن رئيسية من حول العالم وهي: دبي، لندن، نيويورك، باريس، شنغهاي، ومومباي، بهدف سرد قصة العُلا بطريقة آسرة وإطلاق شرارة الحملة.
وصرّح فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: ((خلال السنوات القليلة الماضية، رسّخت العُلا مكانتها كوجهة مميزة يضعها المسافرون العالميون على قوائم وجهات سفرهم المفضلة.

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