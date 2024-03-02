العلا تطلق حملتها العالمية الأولى

(MENAFN
- Al Watan) في خطوة مهمة تشكل انطلاقةً لرحلةٍ مثيرة، أزاحت العُلا، الواحة التاريخية الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية، الستار عن حملتها العالمية الأولى للعلامة التجارية تحت عنوان ((متجددة عبر الزمن)).
وانطلقت الحملة بشكل رسمي في 29 فبراير 2024، برؤيةٍ تتمحور حول تقديم جوهر العُلا للعالم بطابع فريد يعكس روحها من منظورٍ متجدد، لتعزيز جاذبية الوجهة واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتتجاوز حملة ((متجددة عبر الزمن)) المفهوم التقليدي لتسويق الوجهات السياحية، حيث تعتمد على دراسة البيانات وتستهدف تسعة أسواق رئيسية حول العالم بست لغات مختلفة عبر العديد من القنوات التسويقية.
ويتضمن إطلاق الحملة فعاليات مميزة تستهدف شركاء قطاع السفر والإعلام في ست مدن رئيسية من حول العالم وهي: دبي، لندن، نيويورك، باريس، شنغهاي، ومومباي، بهدف سرد قصة العُلا بطريقة آسرة وإطلاق شرارة الحملة.
وصرّح فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: ((خلال السنوات القليلة الماضية، رسّخت العُلا مكانتها كوجهة مميزة يضعها المسافرون العالميون على قوائم وجهات سفرهم المفضلة.
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