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زلازل واهتزازات بأعماق المتوسط

3/2/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت دراسة جديدة، بأن اهتزازات الأرض ترسم صورة زلزالية لما كان في يوم من الأيام قطعة من سطح كوكبنا، مشيرةً إلى أنها الآن تنقلب رأسًا على عقب في أعماق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الدراسة، أن إسبانيا معرضة بشكل غير عادي للزلازل العميقة والنادرة، مشيرة إلى أن هذا اللوح التكتوني المقلوب قد تكون له علاقة بذلك.
وشرح الجيولوجيان داويوان صن من جامعة ((العلوم والتكنولوجيا)) الصينية، وميغان ميلر من الجامعة ((الوطنية الأسترالية)): ((منذ عام 1954 كانت هناك 5 زلازل كبيرة وعميقة التركيز متقاربة بعمق أكبر من 600 كيلومتر تحت مدينة غرناطة الإسبانية)).
ووفق الدراسة، فإنه عندما تندفع الصفائح التكتونية نحو بعضها بعضًا، فإن في بعض الأحيان، تؤدي هذه الاصطدامات إلى تدمير الجزء الغارق من الصفيحة.

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